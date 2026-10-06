Los Angeles Clippers'ın oyun kurucusu Darius Garland, Cleveland'dan ayrılması ve Kawhi Leonard'ın takas edilmesinin ardından takımında daha büyük bir liderlik rolü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Marc J. Spears'a konuşan Garland, Cavaliers'tan ayrıldığı dönemde kendisini motive eden duyguların, NBA'deki sekizinci sezonuna girerken hâlâ devam ettiğini belirtti.
Cleveland'dan ayrılırken taşıdığı kendini kanıtlama isteğinin sürüp sürmediği sorulan Garland, şu yanıtı verdi:
"Evet, yüzde bin. Mesele sadece takas değildi, yaşanan her şeydi. Herkes sanki ligden silinmişim gibi düşünüyordu. Şimdi o kıvılcımı yeniden yakalamaya, alışık olduğum All-Star seviyesine dönmeye çalışıyorum."
Garland, şubat ayında James Harden'ı Cleveland Cavaliers'a gönderen takas kapsamında Clippers'a katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Los Angeles ekibiyle çıktığı 19 maçta 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, sahadan yüzde 47,1 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,8 isabetle oynamıştı.
Clippers, daha sonra Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a göndererek daha büyük bir dönüşüm geçirdi. Takım, uzun yıllardır kadrosunun temel taşı olan yıldızından yoksun şekilde yeni sezona hazırlanıyor.
Kulübün yaşadığı belirsizliği kabul eden Garland, kendi yaklaşımının değişmediğini vurguladı:
"Çok şey yaşandı. Ama bu da geçecek. Açıkçası biraz şaşırdım, fakat er ya da geç bunun olacağını biliyordum. Yine de zihniyetim hiç değişmedi."
"Geçen yıl buraya takas edildiğimde benden lider olmamı ve takıma enerji vermemi istediler. Daha hızlı oynayabilir, topu dolaştırabilir ve tempoyu artırabiliriz. Bu yüzden bakış açım ve zihniyetim değişmedi. Hatta daha iyi hale geldik."
Leonard'ın ayrılığı ve yeni bir çekirdek etrafında şekillenen kadro nedeniyle, Garland'a doğrudan Clippers'ın yüzü olmak isteyip istemediği de soruldu.
Yıldız oyun kurucu, bu hedefini açıkça dile getirdi:
"Kesinlikle istediğim bir şey. Kariyerimde çok şey yaşadığımı düşünüyorum ve özellikle sekizinci yılımda bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım."
"Bence kendimi biraz daha buldum ve nereye ulaşmak istediğimi biliyorum."
2019 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Garland, kariyerinde iki kez All-Star oldu. Cleveland'da 21,7 sayı ve 8,6 asist ortalamaları yakaladığı 2022'de ilk kez All-Star seçilen oyuncu, 20,6 sayı ve 6,7 asist ortalamalarıyla oynadığı 2025'te de bu onuru yaşadı.
Clippers'ın yenilenen kadrosuna Brandon Ingram, Rui Hachimura ve draftın beşinci sıra seçimi Keaton Wagler da katıldı.
Takımın oluşmasının zaman alacağını kabul eden Garland, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi:
"Sabırlı olun. Şu anda çok şey yaşanıyor ama sadece bu sezon olanlara odaklanın. Çok sayıda yeni oyuncu geliyor, bu yüzden kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor."
"Yüksek oranda maç kazanmak istesek de pek çok zorluğun üstesinden gelmemiz gerekecek. Bunlar yaşanacak. Uzun bir sezon var. Her maç daha iyi olacağız, her yıl gelişeceğiz ve bu da geçecek."
Cleveland'dan ayrılırken taşıdığı kendini kanıtlama isteğinin sürüp sürmediği sorulan Garland, şu yanıtı verdi:
"Evet, yüzde bin. Mesele sadece takas değildi, yaşanan her şeydi. Herkes sanki ligden silinmişim gibi düşünüyordu. Şimdi o kıvılcımı yeniden yakalamaya, alışık olduğum All-Star seviyesine dönmeye çalışıyorum."
Garland, şubat ayında James Harden'ı Cleveland Cavaliers'a gönderen takas kapsamında Clippers'a katılmıştı. Geçtiğimiz sezon Los Angeles ekibiyle çıktığı 19 maçta 19,9 sayı ve 6,4 asist ortalamaları yakalayan yıldız oyuncu, sahadan yüzde 47,1 ve üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 43,8 isabetle oynamıştı.
Clippers, daha sonra Kawhi Leonard'ı Toronto Raptors'a göndererek daha büyük bir dönüşüm geçirdi. Takım, uzun yıllardır kadrosunun temel taşı olan yıldızından yoksun şekilde yeni sezona hazırlanıyor.
Kulübün yaşadığı belirsizliği kabul eden Garland, kendi yaklaşımının değişmediğini vurguladı:
"Çok şey yaşandı. Ama bu da geçecek. Açıkçası biraz şaşırdım, fakat er ya da geç bunun olacağını biliyordum. Yine de zihniyetim hiç değişmedi."
"Geçen yıl buraya takas edildiğimde benden lider olmamı ve takıma enerji vermemi istediler. Daha hızlı oynayabilir, topu dolaştırabilir ve tempoyu artırabiliriz. Bu yüzden bakış açım ve zihniyetim değişmedi. Hatta daha iyi hale geldik."
Leonard'ın ayrılığı ve yeni bir çekirdek etrafında şekillenen kadro nedeniyle, Garland'a doğrudan Clippers'ın yüzü olmak isteyip istemediği de soruldu.
Yıldız oyun kurucu, bu hedefini açıkça dile getirdi:
"Kesinlikle istediğim bir şey. Kariyerimde çok şey yaşadığımı düşünüyorum ve özellikle sekizinci yılımda bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım."
"Bence kendimi biraz daha buldum ve nereye ulaşmak istediğimi biliyorum."
2019 NBA Draftı'nda beşinci sıradan seçilen Garland, kariyerinde iki kez All-Star oldu. Cleveland'da 21,7 sayı ve 8,6 asist ortalamaları yakaladığı 2022'de ilk kez All-Star seçilen oyuncu, 20,6 sayı ve 6,7 asist ortalamalarıyla oynadığı 2025'te de bu onuru yaşadı.
Clippers'ın yenilenen kadrosuna Brandon Ingram, Rui Hachimura ve draftın beşinci sıra seçimi Keaton Wagler da katıldı.
Takımın oluşmasının zaman alacağını kabul eden Garland, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi:
"Sabırlı olun. Şu anda çok şey yaşanıyor ama sadece bu sezon olanlara odaklanın. Çok sayıda yeni oyuncu geliyor, bu yüzden kesinlikle sabırlı olmamız gerekiyor."
"Yüksek oranda maç kazanmak istesek de pek çok zorluğun üstesinden gelmemiz gerekecek. Bunlar yaşanacak. Uzun bir sezon var. Her maç daha iyi olacağız, her yıl gelişeceğiz ve bu da geçecek."