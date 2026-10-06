New York Knicks'in yıldızı Karl-Anthony Towns, normal sezon başlamadan önce takımıyla sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varma ihtimalinin pek yüksek görünmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son NBA şampiyonu Knicks, 20 Ekim'de Philadelphia 76ers karşısında sezonu açacak ve aynı gece şampiyonluk pankartını salonun tavanına asacak.
15 Kasım'da 31 yaşına girecek olan Towns, dört yıl için 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmaya hak kazanmış durumda. Yıldız oyuncu bu sezon 57 milyon dolar kazanacak ve 2027-28 sezonu için 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.
Antrenman kampının başında, görüşmelerin sezon içine sarkması halinde nasıl hissedeceği sorulan Towns, "Bu durumda insanın kendisini rahat hissetmesi mümkün değil" yanıtını verdi.
Kariyerinde altı kez All-Star seçilen Towns, Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştığı playoff serüveninde yaklaşık 16 sayı ve 10'un üzerinde ribaund ortalamaları yakaladı. Towns, şampiyonluğa yaptığı katkının karşılığını alması gerektiğini düşünüyor.
Philadelphia'daki ilk hazırlık maçı öncesinde gazetecilere konuşan yıldız oyuncu, beklentisini şu sözlerle anlattı:
"Takımı bir arada tutabilecek, Knicks ile ortak bir noktada buluşabileceğim ve aynı zamanda benim değerimi de gözeten bir şey yapmak istiyorum."
Knicks'in sahibi James Dolan, takımın ikinci maaş eşiğini aşmayacağını daha önce açıklamıştı. New York'ta sekiz sezon geçiren uzun oyuncu Mitchell Robinson da serbest oyuncu döneminde takımın rakiplerinden Boston Celtics ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.
15 Kasım'da 31 yaşına girecek olan Towns, dört yıl için 276 milyon dolarlık sözleşme uzatmaya hak kazanmış durumda. Yıldız oyuncu bu sezon 57 milyon dolar kazanacak ve 2027-28 sezonu için 61,1 milyon dolarlık oyuncu opsiyonuna sahip.
Antrenman kampının başında, görüşmelerin sezon içine sarkması halinde nasıl hissedeceği sorulan Towns, "Bu durumda insanın kendisini rahat hissetmesi mümkün değil" yanıtını verdi.
Kariyerinde altı kez All-Star seçilen Towns, Knicks'in 1973'ten bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştığı playoff serüveninde yaklaşık 16 sayı ve 10'un üzerinde ribaund ortalamaları yakaladı. Towns, şampiyonluğa yaptığı katkının karşılığını alması gerektiğini düşünüyor.
Philadelphia'daki ilk hazırlık maçı öncesinde gazetecilere konuşan yıldız oyuncu, beklentisini şu sözlerle anlattı:
"Takımı bir arada tutabilecek, Knicks ile ortak bir noktada buluşabileceğim ve aynı zamanda benim değerimi de gözeten bir şey yapmak istiyorum."
Knicks'in sahibi James Dolan, takımın ikinci maaş eşiğini aşmayacağını daha önce açıklamıştı. New York'ta sekiz sezon geçiren uzun oyuncu Mitchell Robinson da serbest oyuncu döneminde takımın rakiplerinden Boston Celtics ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.