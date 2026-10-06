Los Angeles Clippers oyuncusu Max Strus, sağ ayağındaki plantar fasya dokusunda meydana gelen kısmi yırtık nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Strus, pazar günü oynanan hazırlık maçında sakatlandı ve dört hafta sonra yeniden değerlendirmeye alınacak.
Golden State Warriors karşısındaki hazırlık maçının ilk çeyreğinde bir pas aldıktan sonra aksayarak yürümeye başlayan Strus, karşılaşmaya devam edemedi.
Clippers, deneyimli oyuncuyu ağustos ayında gerçekleşen beş takımlı takas kapsamında Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna katmıştı.
Strus, geçtiğimiz sezon da ayak sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Ağustos 2025'te sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan oyuncu, Cavaliers formasıyla normal sezonda yalnızca 12 maça çıkabilmişti.
Sahalara döndükten sonra 11,2 sayı ortalaması yakalayan Strus, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,2 isabetle oynamıştı. Deneyimli oyuncu, Cleveland'ın playoff serüveninde ise maç başına 9,6 sayı üretmişti.
NBA kariyerine 2019'da draft edilmeden başlayan 30 yaşındaki Strus, Chicago Bulls, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers formalarını giydi.
Golden State Warriors karşısındaki hazırlık maçının ilk çeyreğinde bir pas aldıktan sonra aksayarak yürümeye başlayan Strus, karşılaşmaya devam edemedi.
Clippers, deneyimli oyuncuyu ağustos ayında gerçekleşen beş takımlı takas kapsamında Cleveland Cavaliers'tan kadrosuna katmıştı.
Strus, geçtiğimiz sezon da ayak sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyememişti. Ağustos 2025'te sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan oyuncu, Cavaliers formasıyla normal sezonda yalnızca 12 maça çıkabilmişti.
Sahalara döndükten sonra 11,2 sayı ortalaması yakalayan Strus, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 40,2 isabetle oynamıştı. Deneyimli oyuncu, Cleveland'ın playoff serüveninde ise maç başına 9,6 sayı üretmişti.
NBA kariyerine 2019'da draft edilmeden başlayan 30 yaşındaki Strus, Chicago Bulls, Miami Heat, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Clippers formalarını giydi.