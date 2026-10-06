Okan Buruk'tan Aleksey Batrakov kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cuma akşamı konuk edecekleri Kasımpaşa maçının 11'inde değişikliklere gidiyor. Buruk'un dokunacağı isimlerden biri de Aleksey Batrakov olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BATRAKOV YENİDEN 11'E
Süper Lig'de sadece Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya sürülen Batrakov, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında ise yedek soyundurulmuştu.
Fanatik'e göre futbolcunun adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladığını düşünen Okan Buruk, Rus 10 numarayı Kasımpaşa maçında yeniden 11'de değerlendirecek.
Batrakov'un yanı sıra orta saha ve kanatlardaki yeni düzen de milli ara sonrası şekillenecek.
Süper Lig'de sadece Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya sürülen Batrakov, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında ise yedek soyundurulmuştu.
Fanatik'e göre futbolcunun adaptasyon sürecini büyük ölçüde tamamladığını düşünen Okan Buruk, Rus 10 numarayı Kasımpaşa maçında yeniden 11'de değerlendirecek.
Batrakov'un yanı sıra orta saha ve kanatlardaki yeni düzen de milli ara sonrası şekillenecek.