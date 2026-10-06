Tottenham'ın istediği Julian Alvarez'in hayali Barcelona

Tottenham'ın ocak ayında kadrosuna katmak istediği Julian Alvarez'in Barcelona'yı tercih ettiği ve Londra ekibinin transferde zor durumda olduğu belirtildi.

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calendar 06 Ekim 2026 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'ın istediği Julian Alvarez'in hayali Barcelona
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Tottenham, ocak ayında hücum hattına takviye yapmak için Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i gündemine aldı. Ancak Arjantinli yıldızın transfer tercihi İngiliz ekibinin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALVAREZ'İN TERCİHİ BARCELONA

Football Insider'ın kaynaklarına göre Julian Alvarez, Tottenham'a transfer olmaya sıcak bakmıyor. 26 yaşındaki forvetin, Premier Lig'e dönmek yerine kariyerini Barcelona'da sürdürmeyi hedeflediği belirtildi.

Arjantinli yıldızın Barcelona'yı "hayalindeki" transfer olarak gördüğü ve Katalan ekibine gitme konusunda istekli olduğu aktarıldı.

ARSENAL'İ DE REDDETMİŞTİ

Alvarez, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Arsenal ile de ciddi şekilde anılmıştı. Ancak Arjantinli oyuncunun Londra ekibine transfer olmayı reddettiği ifade edildi.

GEÇEN SEZON 29 GOLE KATKI

Julian Alvarez, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 20 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

TOTTENHAM'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ SIKINTISI

Tottenham'ın Alvarez transferindeki en önemli dezavantajlarından birinin Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmemesi olduğu belirtildi.

Londra ekibi, yaz transfer döneminde 300 milyon sterlinden fazla harcama yapmasına rağmen hücum hattını güçlendirmek amacıyla ocak ayında da transfer çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor.

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