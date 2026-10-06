Ederson için yüzlerce metrelik kuyruk!

Fenerbahçe'nin 2026/27 sezonunda kaleciler için hazırladığı yeşil forma taraftarların beğenisine sunuldu.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarlar için kaleci Ederson ile özel bir imza günü düzenleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU
Saat 14.00'te başlayan Ederson imza günü organizasyonu öncesinde Kadıköy'de yoğunluk yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, imza töreni için Chobani Stadı'na akın ederken mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.
KONTENJAN DOLU
Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımız, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarlar için kaleci Ederson ile özel bir imza günü düzenleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU
Saat 14.00'te başlayan Ederson imza günü organizasyonu öncesinde Kadıköy'de yoğunluk yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, imza töreni için Chobani Stadı'na akın ederken mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.
KONTENJAN DOLU
Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımız, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.