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Ederson için yüzlerce metrelik kuyruk!

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson için düzenlenen imza günü öncesinde Chobani Stadı'nda yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 14:47
Fotoğraf: Fenerbahce.org
Ederson için yüzlerce metrelik kuyruk!
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Fenerbahçe'nin 2026/27 sezonunda kaleciler için hazırladığı yeşil forma taraftarların beğenisine sunuldu.

Sarı-lacivertli kulüp, yeni formayı satın alan taraftarlar için kaleci Ederson ile özel bir imza günü düzenleyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÜZLERCE METRELİK KUYRUK OLUŞTU

Saat 14.00'te başlayan Ederson imza günü organizasyonu öncesinde Kadıköy'de yoğunluk yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarlar, imza töreni için Chobani Stadı'na akın ederken mağaza önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu.

KONTENJAN DOLU

Fenerbahçe, Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızın yoğun ilgisiyle imza günü organizasyonumuz için yeterli kapasiteye ulaşılmıştır. Ederson'un antrenman programı nedeniyle belirlenen kapasitenin üzerine yeni katılım alınamayacaktır. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlarımız, gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

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