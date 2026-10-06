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Erzurumlu güreşçilere coşkulu karşılama!

Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Erzurumlu güreşçiler, havalimanında çiçeklerle karşılandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erzurumlu güreşçilere coşkulu karşılama!
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Hırvatistan'da gerçekleştirilen Yıldızlar Balkan Güreş Şampiyonası'ndan altın ve bronz madalyalarla dönen güreşçiler, Erzurum Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 45 kiloda mindere çıkan Erzurum Gençlik Spor Kulübü sporcusu Utku Çağatay Söğütlü altın, 63 kiloda mücadele eden Yolspor güreşçisi Efecan Dur bronz madalya kazandı.

Güreşçiler için Erzurum Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Törende, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, TOHM Müdürü Serhat Aktaş, Güreş İl Temsilcisi Mehmet Bölükbaşı ile antrenörler ve sporcuların yakınları, başarılı güreşçilere çiçek takdim etti.

Dönmez, Balkan Şampiyonası'nda kürsüye çıkan güreşçileri tebrik ederek, "Balkanlar'da tarih yazan bugünün yıldız sporcuları, inanıyoruz ki ilerleyen yıllarda ülkemize ve ilimize inşallah Avrupa, dünya ve olimpiyat madalyaları kazandıracak. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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