New York Knicks başantrenörü Mike Brown, LeBron James'in kariyerinin 24. sezonuna ulaşmasını "insanüstü" olarak nitelendirirken, Philadelphia 76ers'ın kadrosundaki yıldız gücünü LeBron'un Miami Heat dönemindeki takımlarla kıyasladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brown, Knicks'in pazartesi günü Philadelphia karşısında 120-97 kaybettiği ilk hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sixers, LeBron James, Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin forma giymediği karşılaşmadan galip ayrıldı.
Philadelphia'nın kadrosuna dikkat çeken Brown, şu ifadeleri kullandı:
"Kadrolarına bakıyorsunuz ve sürekli aynı şeyleri görüyorsunuz: Defalarca All-Star seçilmiş bir oyuncu, defalarca All-Star seçilmiş başka bir oyuncu, bir başkası... MVP olmuş bir oyuncu, bir MVP daha, bir MVP daha..."
Deneyimli çalıştırıcı, San Antonio Spurs'te yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Gregg Popovich'ten öğrendiği bir yaklaşımı da paylaştı:
"Eskiden onun yardımcılığını yaparken Pop'un, takımda iki All-Star bulunmasıyla üç All-Star bulunması arasındaki farktan söz ettiğini hatırlıyorum. 'Şampiyonluk kazanmak için en az üç NBA All-Star'ına ihtiyacımız var. Bir kez seçilmiş oyunculara değil, düzenli olarak All-Star olan oyunculara' demişti. O dönemde Kobe, Shaq ve onların takımına karşı mücadele ediyorduk."
Brown, Sixers'ın mevcut kadrosundaki yıldız yoğunluğunu, LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh etrafında kurulan 2010-2014 dönemi Miami Heat takımlarıyla karşılaştırdı:
"Bu takıma baktığınızda, LeBron Miami'deyken orada ne kadar All-Star ya da o seviyede oyuncu varsa, burada da o kadar olduğunu görüyorsunuz."
"Kesinlikle derin ve yetenekli bir kadroları var. Nick Nurse harika bir iş çıkarıyor. Şampiyonluk seviyesinde bir koç. Doğu'da zirve için mücadele edecek takımlardan biri olacakları kesin. Bence kurdukları bu kadroyla herkesin işi daha da zorlaştı."
Brown, LeBron'un kariyerinin 24. sezonuna girecek olmasına da ayrı bir parantez açtı:
"24. sezon inanılmaz. Daha önce duyulmuş bir şey değil. İnsanüstü bir durum."
"İnsanlar, boyuna rağmen yapabildikleri nedeniyle Wembanyama'nın insanüstü olduğunu söylüyor. Dayanıklılığı ve bu yaşta hâlâ üst düzeyde oynaması nedeniyle LeBron'u da o kategoriye koymanız gerekiyor."
"İzlemek inanılmaz ama bunu yapabilecek biri varsa, o da LeBron."
Brown, yıldız oyuncunun fiziksel hazırlığa verdiği önemin bu uzun kariyerde belirleyici olduğunu vurguladı:
"Gençken bile vücuduna bakma konusunda çok özenliydi. Vücuduna en iyi bakan deneyimli oyunculardan birine gidip soru sormaktan çekinmezdi. Her gün neler yaptığını öğrenir, ardından onun izinden giderdi. Tüm zamanların en büyüklerinden biri için gerçekten inanılmaz bir kariyer."
LeBron James, Los Angeles Lakers'ta geçirdiği sekiz sezonun ardından yaz döneminde Philadelphia'ya katılmıştı. Yıldız oyuncunun, ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıl için 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtilmişti.
Philadelphia'nın kadrosuna dikkat çeken Brown, şu ifadeleri kullandı:
"Kadrolarına bakıyorsunuz ve sürekli aynı şeyleri görüyorsunuz: Defalarca All-Star seçilmiş bir oyuncu, defalarca All-Star seçilmiş başka bir oyuncu, bir başkası... MVP olmuş bir oyuncu, bir MVP daha, bir MVP daha..."
Deneyimli çalıştırıcı, San Antonio Spurs'te yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemde Gregg Popovich'ten öğrendiği bir yaklaşımı da paylaştı:
"Eskiden onun yardımcılığını yaparken Pop'un, takımda iki All-Star bulunmasıyla üç All-Star bulunması arasındaki farktan söz ettiğini hatırlıyorum. 'Şampiyonluk kazanmak için en az üç NBA All-Star'ına ihtiyacımız var. Bir kez seçilmiş oyunculara değil, düzenli olarak All-Star olan oyunculara' demişti. O dönemde Kobe, Shaq ve onların takımına karşı mücadele ediyorduk."
Brown, Sixers'ın mevcut kadrosundaki yıldız yoğunluğunu, LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh etrafında kurulan 2010-2014 dönemi Miami Heat takımlarıyla karşılaştırdı:
"Bu takıma baktığınızda, LeBron Miami'deyken orada ne kadar All-Star ya da o seviyede oyuncu varsa, burada da o kadar olduğunu görüyorsunuz."
"Kesinlikle derin ve yetenekli bir kadroları var. Nick Nurse harika bir iş çıkarıyor. Şampiyonluk seviyesinde bir koç. Doğu'da zirve için mücadele edecek takımlardan biri olacakları kesin. Bence kurdukları bu kadroyla herkesin işi daha da zorlaştı."
Brown, LeBron'un kariyerinin 24. sezonuna girecek olmasına da ayrı bir parantez açtı:
"24. sezon inanılmaz. Daha önce duyulmuş bir şey değil. İnsanüstü bir durum."
"İnsanlar, boyuna rağmen yapabildikleri nedeniyle Wembanyama'nın insanüstü olduğunu söylüyor. Dayanıklılığı ve bu yaşta hâlâ üst düzeyde oynaması nedeniyle LeBron'u da o kategoriye koymanız gerekiyor."
"İzlemek inanılmaz ama bunu yapabilecek biri varsa, o da LeBron."
Brown, yıldız oyuncunun fiziksel hazırlığa verdiği önemin bu uzun kariyerde belirleyici olduğunu vurguladı:
"Gençken bile vücuduna bakma konusunda çok özenliydi. Vücuduna en iyi bakan deneyimli oyunculardan birine gidip soru sormaktan çekinmezdi. Her gün neler yaptığını öğrenir, ardından onun izinden giderdi. Tüm zamanların en büyüklerinden biri için gerçekten inanılmaz bir kariyer."
LeBron James, Los Angeles Lakers'ta geçirdiği sekiz sezonun ardından yaz döneminde Philadelphia'ya katılmıştı. Yıldız oyuncunun, ikinci sezonu oyuncu opsiyonlu olmak üzere iki yıl için 8 milyon dolarlık sözleşme imzaladığı belirtilmişti.