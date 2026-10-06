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EuroLeague kulüplerinden NBA'in teklifine ret!

EuroLeague'in hissedar kulüplerinin büyük çoğunluğunun NBA'in iş birliği teklifine karşı çıktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 14:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
EuroLeague kulüplerinden NBA'in teklifine ret!
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EuroLeague'in hissedar kulüplerinin büyük çoğunluğunun NBA'in iş birliği teklifine karşı çıktığı öne sürüldü.

Bazı kulüpler teklifi "kabul edilemez" ve "sömürgeci" olarak nitelendirirken, diğerleri görüşmelerin ilerlemesi için şartların ciddi biçimde iyileştirilmesini istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SDNA'nın haberine göre, NBA'in EuroLeague ile olası bir iş birliği için sunduğu mevcut teklif, organizasyonun hissedar kulüplerinin neredeyse tamamı tarafından reddediliyor.

EuroLeague'in bağımsızlığını korumasından yana olan kulüplerin teklifi "kabul edilemez" ve "sömürgeci" olarak değerlendirdiği belirtildi. Diğer hissedarların ise müzakerelerin devam edebilmesi için NBA'in teklifini önemli ölçüde iyileştirmesi gerektiğini düşündüğü aktarıldı.

Bu gelişme, NBA'in EuroLeague'den yanıt almak için son tarih olarak belirlediği öne sürülen 6 Ekim'de yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre NBA'in teklifi, EuroLeague'in mevcut yapısını korumasını, 24 takıma genişleme planını ve franchise modeline geçiş sürecini askıya almasını şart koşuyor.

Teklifin, EuroLeague'in mevcut 13 hissedar kulübünü temel aldığı belirtildi. Bu kulüpler Olimpia Milano, Real Madrid, Barcelona, Fenerbahçe, Anadolu Efes, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Bayern Münih, ASVEL, Baskonia, Zalgiris ve organizasyona katılımı hâlâ askıda olan CSKA Moskova'dan oluşuyor.

Hissedarların sayısında veya statüsünde yapılacak herhangi bir değişikliğin, NBA'in teklifini geçersiz kılacağı öne sürüldü.

NBA EUROPE, EUROLEAGUE OLMADAN DA İLERLEYEBİLİR

Görüşmeler, EuroLeague kulüp sahiplerinin İtalya'nın Cernobbio kentindeki toplantısı sırasında yürütülüyor. Kulüpler toplantıda hem organizasyonun gelecekteki yapısını hem de NBA'in teklifini değerlendiriyor.

NBA ise 2027-28 sezonunda hayata geçirilmesi hedeflenen NBA Europe projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyonda 12 kalıcı takımın yanı sıra eleme yoluyla katılım sağlanabilecek dört kontenjan bulunması bekleniyor.

La Gazzetta dello Sport'a göre NBA Europe projesinin, EuroLeague ile anlaşmaya varılıp varılmamasından bağımsız olarak ilerlemesi öngörülüyor.

FIBA, NBA Europe projesinin genelinde NBA ile birlikte çalışsa da mevcut NBA-EuroLeague müzakerelerinde doğrudan yer almıyor.

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, daha önce BasketNews'e yaptığı açıklamada görüşmelerin NBA ile EuroLeague arasında ikili olarak yürütüldüğünü belirtmişti. Garbajosa, FIBA'nın tarafların anlaşmaya ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla her iki tarafı da görüşmeye davet ettiğini ifade etmişti.

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