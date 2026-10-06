TFF'de Mevlüt Aktan istifa etti!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden istifa ettiğini duyurdu.
"TFF, AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Genel kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki futbol ikliminin değişmesi gerektiğini belirten Mevlüt Aktan, şöyle devam etti:
"Gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddiaları güveni zedelemekte, taraftarı futboldan uzaklaştırmaktadır. Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Futbolun keyif, eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğu unutulmamalıdır. Oyuncu yetiştirmeden kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulmalı, ilgili kamu kurumlarıyla ortak adımlar atılmalıdır."
"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRME İMKANIM KALMADIĞI İÇİN AYRILIYORUM"
Aktan, iki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Tüm genel kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir."
İSTİFA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
TFF'de 1 Ekim'de de peş peşe istifa haberleri gündeme gelmişti. TFF yönetiminden 1 asil, 2 yedek yönetim kurulu üyesi ve 9 kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üyenin görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü.
İstifa ettiği öne sürülen yöneticiler arasında Ural Aküzüm, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel'in isimleri yer almıştı.
İSTİFA FURYASI KURULLARA DA SIÇRADI
TFF Yönetim Kurulu'ndan peş peşe gelen istifaların ardından 4 farklı kuruldan 9 ismin daha istifasını sunduğu bildirilmişti.
İstifa ettiği öne sürülen kurul üyelerinin isimleri şöyle sıralanmıştı:
"TFF, AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ!" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Aktan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır. Genel kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi. Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki futbol ikliminin değişmesi gerektiğini belirten Mevlüt Aktan, şöyle devam etti:
"Gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddiaları güveni zedelemekte, taraftarı futboldan uzaklaştırmaktadır. Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Futbolun keyif, eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğu unutulmamalıdır. Oyuncu yetiştirmeden kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulmalı, ilgili kamu kurumlarıyla ortak adımlar atılmalıdır."
"BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRME İMKANIM KALMADIĞI İÇİN AYRILIYORUM"
Aktan, iki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğu kararlara karşı çıktığını, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum. Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz. Tüm genel kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum. Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir."
İSTİFA İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ
TFF'de 1 Ekim'de de peş peşe istifa haberleri gündeme gelmişti. TFF yönetiminden 1 asil, 2 yedek yönetim kurulu üyesi ve 9 kurul üyesi olmak üzere toplam 12 üyenin görevinden istifa ettiği öne sürülmüştü.
İstifa ettiği öne sürülen yöneticiler arasında Ural Aküzüm, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel'in isimleri yer almıştı.
İSTİFA FURYASI KURULLARA DA SIÇRADI
TFF Yönetim Kurulu'ndan peş peşe gelen istifaların ardından 4 farklı kuruldan 9 ismin daha istifasını sunduğu bildirilmişti.
İstifa ettiği öne sürülen kurul üyelerinin isimleri şöyle sıralanmıştı:
- Mehmet Emin Birpınar
- Çağrı Kanver
- Selçuk Azeri
- Ahmet Kurşunlu
- Kerim Vural
- Azize Yüce Şahin
- Ahmet Gökçe
- Muhammed Alpdündar