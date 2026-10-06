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Montella, kritik zirve için Riva'da

A Milli Takım'da üst üste alınan yenilgilerin ardından Vincenzo Montella, görüşmeler için Riva'ya geldi. İtalyan teknik adamın gelişi sırasında TFF Yönetim Kurulu toplantısının devam ettiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Montella, kritik zirve için Riva'da
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Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısı sürerken A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Riva'ya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İtalyan çalıştırıcı, görüşmelerde bulunmak üzere federasyonun tesislerine geçti. Görüşmelerin içeriği ve Montella'nın geleceğine ilişkin alınmış bir karar konusunda henüz açıklama yapılmadı.

ULUSLAR LİGİ'NDE DÖRT MAÇ, SIFIR PUAN

Montella'nın Riva'ya gelişi, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde yaşadığı mağlubiyet serisinin ardından gerçekleşti.

Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Fransa'ya sahasında 1-0 yenilen Türkiye, ardından İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Milliler, bu dört maçta iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

SON YEDİ MAÇTA ALTI YENİLGİ

Milli takımın kötü sonuçları yalnızca Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Son yedi karşılaşmada altı mağlubiyet yaşayan Türkiye, bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 kaybetmişti. Uluslar Ligi'ndeki dört yenilgiyle birlikte Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Alınan sonuçlar, Montella'ya yönelik tepkileri de artırdı. İtalya deplasmanında milli takımı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratları yaptı.

İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya maçında ve Belçika deplasmanında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

MONTELLA GELECEK İÇİN UMUTLU

Montella ise İtalya maçının ardından yaptığı açıklamalarda, eksik oyunculara ve güçlü rakiplere karşı kazanılan deneyime dikkat çekti. Takımın oyunundan umutlu olduğunu belirten teknik adam, öncelikli hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

"Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum" diyen Montella, milli takımın Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemediğini vurguladı.

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