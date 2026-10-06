Beşiktaş'a Rashica'dan kötü haber

Beşiktaş, Milot Rashica'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile oynadığı karşılaşmanın 88. dakikasında uyluk sakatlığı yaşayan ve mücadeleye devam edemeyen Rashica, Türkiye'ye döndü.





Siyah-beyazlıların sağlık ekibi tarafından değerlendirilen futbolcunun, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edildi.



Rashica, bu sakatlığı nedeniyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.





Beşiktaş, Rashica'nın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.



İşte Beşiktaş'ın açıklaması:



"Kosova milli takımının 4 Ekim 2026 tarihinde Avusturya ile gerçekleştirdiği müsabakanın 88. dakikasında geçirdiği uyluk yaralanması nedeni ile müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Milot Rashica'nın ülkemize dönmesinin ardından sağlık ekibimizce yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.



Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."



