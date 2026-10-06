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Ankaragücü, 3 puan silme cezasına itiraz etmeyecek

MKE Ankaragücü Başkanı İlhami Alparslan, TFF'nin verdiği 3 puan silme cezasına itiraz etmeyeceklerini ve kulübün önceliğinin geçmiş dönem borçlarını temizlemek olduğunu açıkladı.

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Açık
calendar 06 Ekim 2026 17:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankaragücü, 3 puan silme cezasına itiraz etmeyecek
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün kulüp başkanı İlhami Alparslan, üç puan silme cezasını kabul ettiklerini ve kadırılması için başvuruda bulunmayacaklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen 3 puan silme cezasının ardından Beştepe Tesisleri'nde açıklamada bulunan Alparslan, "Biz eksi üç puanı yedik, silinir mi silinmez." dedi.

Alparslan, Tahkim Kuruluna başvurmayacaklarını belirterek, "Bu üç puan cezası bugün burada tescillendi. Başkan olarak da söylüyorum. Kalkıp da taraftarı oyalamak, gazetecilere şirin gözükmek, yönetimdeki arkadaşlara umut vermek, futbolcularımıza boş umutlar saçmak için de 'Ben tahkime gideceğim, bunu değiştireceğim, döndüreceğim, geçen seneki gibi yapacağım.' gibi fantastik söylemlerin içerisine girmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Eski dönem borçları

Alparslan, kulüpte 45 dosya bulunduğunu, bunların 17'sinde anlaşma sağlandığını ve 28 dosyanın kaldığını dile getirdi.

Geçmiş dönem borçlarına da değinen Alparslan, eski başkan Faruk Koca ile görüştüklerini aktararak, "Faruk Bey'le konuşuyoruz, istişare ediyoruz. Faruk Koca'nın da borcu var." dedi.

Eski başkan İsmail Mert Fırat'a ulaşamadığını kaydeden Alparslan, "İsmail Mert Fırat başkanım 6 Haziran'dan bugüne telefonumuza, mesajlarımıza bakmıyor. Birçok ortak dostumuz olmasına rağmen hiçbir cemiyette de karşılaşmadık. Ben ona 'Başkanım, Allah aşkına Faruk abiyle beraber elinizi taşın altına koyun, vergi borcunu temizleyin. Bunu ödeyebilecek gücünüz var.' yazdım. Ben de burada piyon değilim. Kimsenin piyonu da değilim. Yönetim kurulu üyelerime ve etraftaki bize güç veren insanlara güvenerek taksit taksit, FIFA dosyalarını eriteyim. Sizin borcunuzu ödeyeyim." şeklinde konuştu.

Kulübün önceliğinin borçlar olduğunu vurgulayan Alparslan, "Toplam 800 milyon lira. MKE Ankaragücü 800 milyon liraya tertemiz olur." ifadelerini kullandı.

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