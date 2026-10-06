Bugün
21:45
İskoçya
Slovenya
Bugün
21:45
İsviçre
Kuzey Makedonya
Bugün
21:45
Hırvatistan
İspanya
Bugün
21:45
İngiltere
Çekya
CANLI
63'
Kazakistan
0
Faroe Adaları
1
Bugün
21:45
Arnavutluk
San Marino
Bugün
21:45
Beyaz Rusya
Finlandiya
Bugün
21:45
Moldova
Slovakya
Bugün
21:45
Estonya
İzlanda
Bugün
21:45
Lüksemburg
Bulgaristan

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için yeni sözleşme planı!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile devre arasında uzun süreli yeni sözleşme için görüşmelere başlamayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 17:24
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için yeni sözleşme planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla devre arasında sözleşme görüşmeleri için masaya oturmayı hedefliyor.

UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME PLANI

Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Görüşmelerin devre arasında yapılması planlanıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncununu kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 212 maça çıkan Baırş Alper Yılmaz, 37 gol 36 asistlik performans sergiledi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.