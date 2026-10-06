Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz için yeni sözleşme planı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, milli futbolcuyla devre arasında sözleşme görüşmeleri için masaya oturmayı hedefliyor.
UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME PLANI
Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Görüşmelerin devre arasında yapılması planlanıyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncununu kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 212 maça çıkan Baırş Alper Yılmaz, 37 gol 36 asistlik performans sergiledi.
UZUN SÜRELİ SÖZLEŞME PLANI
Galatasaray'ın, Barış Alper Yılmaz ile uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamak istediği belirtildi. Görüşmelerin devre arasında yapılması planlanıyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli oyuncununu kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla 212 maça çıkan Baırş Alper Yılmaz, 37 gol 36 asistlik performans sergiledi.