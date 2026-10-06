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Dani Carvajal, Getafe ile anlaştı!

Getafe, Real Madrid'den ayrılan Dani Carvajal ile anlaşmaya vardı. İspanyol sağ bekin transferinin tamamlanması için LaLiga'nın mali denetim onayı bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 18:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Dani Carvajal, Getafe ile anlaştı!
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Getafe, 30 Haziran'da Real Madrid ile sözleşmesi sona eren ve o tarihten bu yana kulüpsüz olan Dani Carvajal'ı kadrosuna katmaya çok yakın. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk olarak ABC'nin duyurduğu transfer gelişmesi, Getafe taraftarlarında heyecan yarattı. Takıma tecrübe, kalite ve karakter kazandırması beklenen transferin en büyük destekçisi ise teknik direktör Jose Bordalas.

YAZ BOYUNCA TEK BAŞINA ÇALIŞTI

Carvajal, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için kendisini ikna edecek bir teklif beklerken yaz boyunca bireysel antrenmanlarla formunu korudu.

Real Madrid'deki kariyerini noktaladıktan sonra geleceğine karar vermeden önce kendisine zaman tanıyan deneyimli sağ bek için son günlerde Getafe seçeneği gündeme geldi. Tarafların anlaşmaya varması ise uzun sürmedi.

SON ENGEL MALİ DENETİM

Transferin resmiyet kazanmasının önündeki en büyük engel, LaLiga'nın mali denetimi. Carvajal'ın Real Madrid'de aldığı maaşın oldukça yüksek olması ve Getafe'nin maaş limitinde çok az boşluk bulunması, operasyonu zorlaştırıyor.

İspanyol futbolcu, Getafe'de hiçbir şekilde Real Madrid'deki kazancına ulaşacak bir ücret almayacak olsa da transferin gerçekleşmesi için LaLiga'nın onayı gerekiyor. Anlaşmanın tamamlanması için geriye kalan son adım da bu onay.

BORDALAS'IN GÖZÜ CARVAJAL'DA

Bordalas, Carvajal'ın gelişini hem saha içinde hem de soyunma odasında önemli bir takviye olarak görüyor.

Deneyimli futbolcunun tecrübesi, mücadeleci yapısı ve liderlik özellikleri, İspanyol teknik adamın transferdeki ısrarını açıklayan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor. Bordalas, oyuncu sayısı bakımından dar olan kadrosunu güçlendirmek için transfer piyasasını takip etmeyi sürdürüyor.

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