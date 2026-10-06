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Ederson, Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 18:12
Ederson, Fenerbahçeli taraftarlarla bir araya geldi
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı-lacivertli taraftarlarla buluştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ederson, Chobani Stadı'nda bulunan Fenerium Maraton mağazasındaki organizasyonda taraftarlara imza dağıttı.



Brezilyalı kaleci, sarı-lacivertlilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 2026-2027 sezonu formalarını ve lisanslı ürünleri imzalayıp taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



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