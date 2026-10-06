TFF'de cuma günü seçim gündemli toplantı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetimin geleceğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu görevine devam etmekte kararlı olduğunu belirtirken, yönetim içindeki bir grubun seçimli olağanüstü genel kurul için girişimlerde bulunduğu bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
"Hayır etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."
TFF Başkanı, görevinden ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı görüşünde.
YÖNETİM İÇİNDE SEÇİM TALEBİ
Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına rağmen bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim isteğinden vazgeçmediği öne sürüldü.
Bu grubun, istifalar yoluyla karar yeter sayısını sekizin altına düşürerek federasyonu seçimli olağanüstü genel kurula götürmeyi hedeflediği belirtildi.
TOPLANTI CUMAYA ERTELENDİ
Federasyonda görüş ayrılıkları devam ederken, yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı cuma gününe alındı. Ertelemenin gerekçesi olarak Hacıosmanoğlu'nun İsviçre'deki UEFA toplantısı gösterildi.
TFF Başkanı'nın cuma gününe kadar görevini sürdürmesine yönelik destek arayışında olduğu da ileri sürüldü.
SEÇİM OLSA DA 2027'DE KONGRE VAR
Hacıosmanoğlu yönetiminin görev süresi normal takvimde Haziran 2027'de sona eriyor.
Aktarılan bilgilere göre, olağan seçime altı aydan fazla süre bulunması nedeniyle istifa durumunda seçim yapılması gerekiyor. Olağan genel kurula üç aydan az süre kalması hâlinde ise yeni bir seçim yapılmadan mevcut takvim beklenebiliyor.
Olası istifa sürecinde yönetim kurulu üyelerinden birinin başkanvekili olarak federasyonu seçime götürmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, olağanüstü seçim yapılması durumunda da 2027'deki kongrenin gerçekleştirileceği belirtiliyor.
İstifa edip etmeyeceği sorulan Hacıosmanoğlu, şu yanıtı verdi:
- TFF'de olağanüstü seçim olursa, adayınız kim olur? https://t.co/W6GvfuPZ4d
— Sporx (@sporx) October 6, 2026
"Hayır etmeyeceğim! Türk futbolunun 30 yıllık pisliklerini benim üzerime yıkamazsınız! Biz temiz futbol için mücadeleye devam edeceğiz."
TFF Başkanı, görevinden ayrılmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı görüşünde.
YÖNETİM İÇİNDE SEÇİM TALEBİ
Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına rağmen bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim isteğinden vazgeçmediği öne sürüldü.
Bu grubun, istifalar yoluyla karar yeter sayısını sekizin altına düşürerek federasyonu seçimli olağanüstü genel kurula götürmeyi hedeflediği belirtildi.
TOPLANTI CUMAYA ERTELENDİ
Federasyonda görüş ayrılıkları devam ederken, yapılması planlanan yönetim kurulu toplantısı cuma gününe alındı. Ertelemenin gerekçesi olarak Hacıosmanoğlu'nun İsviçre'deki UEFA toplantısı gösterildi.
TFF Başkanı'nın cuma gününe kadar görevini sürdürmesine yönelik destek arayışında olduğu da ileri sürüldü.
SEÇİM OLSA DA 2027'DE KONGRE VAR
Hacıosmanoğlu yönetiminin görev süresi normal takvimde Haziran 2027'de sona eriyor.
Aktarılan bilgilere göre, olağan seçime altı aydan fazla süre bulunması nedeniyle istifa durumunda seçim yapılması gerekiyor. Olağan genel kurula üç aydan az süre kalması hâlinde ise yeni bir seçim yapılmadan mevcut takvim beklenebiliyor.
Olası istifa sürecinde yönetim kurulu üyelerinden birinin başkanvekili olarak federasyonu seçime götürmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, olağanüstü seçim yapılması durumunda da 2027'deki kongrenin gerçekleştirileceği belirtiliyor.