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Karşıyaka'da sakatlık: Xavier Munford altı hafta yok!

Karşıyaka Basketbol Takımı'nda Xavier Munford, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Ekim 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Karşıyaka'da sakatlık: Xavier Munford altı hafta yok!
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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı'nda, Galatasaray MCT Technic maçında sakatlanan Xavier Munford, başlayan tedavi süreci nedeniyle sahalardan 6 hafta uzak kalacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liği'nin 2. haftasında oynadığımız Galatasaray MCT Technic karşılaşmasında rakip oyuncuyla çarpışarak sol omuz travması geçiren oyuncumuz Munford'un yapılan tetkiklerinde omzunda bağ yaralanması ve kıkırdak hasarı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmış olup, yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir."

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