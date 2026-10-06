Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na veda mesajı

Arjantin Milli Takımı, Benin ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SON MAÇINA ÇIKACAK
Estadio Monumental'de oynanacak maçta Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını son kez giyecek.
MESSI'DEN VEDA MESAJI
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda mesajı yayınladı. Messi, "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Arjantin Milli Takımı ile ilk maçına 17 Ağustos 2005 tarihinde çıkan Lionel Messi, milli formayı toplamda 207 kez giydi. Yıldız futbolcu, 107 gol kaydetti.
Messi, Arjantin ile 1 Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1 Olimpiyat madalyası kazandı.
Estadio Monumental'de oynanacak maçta Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasını son kez giyecek.
MESSI'DEN VEDA MESAJI
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'na veda mesajı yayınladı. Messi, "O an geldi. Huzur içinde ayrılıyorum. Her şeyimi verdim. Bu forma yıllarca hayalim, gururum ve hayatım oldu. Beni bu kadar çok sevdiğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sizi her zaman yanımda taşıyacağım" ifadelerini kullandı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Arjantin Milli Takımı ile ilk maçına 17 Ağustos 2005 tarihinde çıkan Lionel Messi, milli formayı toplamda 207 kez giydi. Yıldız futbolcu, 107 gol kaydetti.
Messi, Arjantin ile 1 Dünya Kupası, 2 Kupa Amerika, 1 UEFA Şampiyonlar Kupası ve 1 Olimpiyat madalyası kazandı.