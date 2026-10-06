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TOFAŞ, son şampiyon Cosea JL Bourg'u deplasmanda yıktı

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TOFAŞ, son şampiyon Cosea JL Bourg'u deplasmanda yıktı
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibini 89-82 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ekinox Salonu'nda oynanan maçta TOFAŞ, son şampiyon JL Bourg'a karşı ilk periyodu 21-18 geride tamamladı.

İkinci periyotta daha etkili olan TOFAŞ, skoru tersine çevirerek soyunma odasına 49-40 önde gitti.

Son çeyreğe 67-64'lük skor avantajıyla giren TOFAŞ, parkeden 89-82 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Bryce Jones 18, Zach Nutall 17 sayı kaydetti.

Kupada 2'de 2 yapan Bursa temsilcisi, 3. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü Karadağ'ın Buducnost VOLI Podgorica takımını konuk edecek.

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