CANLI
69'
İskoçya
1
Slovenya
1
CANLI
71'
İsviçre
1
Kuzey Makedonya
0
CANLI
72'
Hırvatistan
1
İspanya
1
CANLI
71'
İngiltere
3
Çekya
0
Bugün
BİTTİ
Kazakistan
2
Faroe Adaları
2
CANLI
70'
Arnavutluk
1
San Marino
1
CANLI
71'
Beyaz Rusya
1
Finlandiya
0
CANLI
70'
Moldova
0
Slovakya
3
CANLI
71'
Estonya
0
İzlanda
0
CANLI
70'
Lüksemburg
0
Bulgaristan
2

Zehra Güneş: "Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon"

VakıfBanklı oyuncular Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol, 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Ekim 2026 22:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zehra Güneş: 'Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
VakıfBanklı oyuncular Zehra Güneş ve Naz Aydemir Akyol, 2026 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Voleybol Şampiyonlar Kupası'nı, Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 yenerek kazanan VakıfBank'ta maçın oyuncusu seçilen Zehra Güneş, "Sezona böyle başlamak büyük bir motivasyon ve güzel bir giriş oldu. Umarım, performansımızın üzerine koyarak istikrarlı şekilde devam edebiliriz. Eczacıbaşı ile sezonun ilk yarısında Kulüpler Dünya Şampiyonası başta olmak üzere çok maç oynayacağız." dedi.

Maçın 5 set olmasından dolayı çok mutlu olduğunu da sözlerine ekleyen Zehra, "Çok iyi bir seyirci vardı. Güzel bir 5 set izledik. Şu an çok mutluyum. İnşallah sezonun geri kalanında da aynısını sürdürebiliriz." diye konuştu.

Takımın deneyimli oyuncusu Naz Aydemir Akyol ise "Sezonun ilk kupasını kazandık ve çok mutluyuz. Çünkü sezona 5 kupa hedefiyle başlamıştık. Daha hiç bir takım hazır değil ve herkes toplanalı 2 hafta oldu ama ona rağmen bugün iniş çıkışlarımız da olsa kupayı kazandık. Bu bir VakıfBank kültürü, umarım devam mı da gelir." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.