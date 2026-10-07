Galatasaray savunmasında radikal karar yolda!

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takım'dan moralsiz dönen futbolcularına moral desteği verecek.
Savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı Kasımpaşa karşılaşmasında dinlendirme ihtimalini de düşünen Okan Buruk, Mario Lemina ve El Chadaille Bitshiabu'yu da idmanlarda yakın takibe aldı.
DAVINSON SANCHEZ DE KULÜBEYE
Okan Buruk, milli takımdan dönecek Davinson Sanchez'i de Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi düşünüyor.
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba gecesi TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçına çıkacak.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR MU?
Başarılı teknik adamın, Barcelona maçı öncesinde savunmanın merkezini tamamen değiştirme fikri de riskli olarak görülüyor. Okan Buruk'un, ligde şu anda namağlup durumda olan Kasımpaşa karşısında savunmanın merkezi için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU
Öte yandan cezalı olduğu için İtalya deplasmanına çıkamayan Barış Alper Yılmaz ise dinlenme imkanı buldu.
Milli oyuncunun Kasımpaşa maçında ilk 11'de forvet olarak başlama ihtimali de var.
Savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı Kasımpaşa karşılaşmasında dinlendirme ihtimalini de düşünen Okan Buruk, Mario Lemina ve El Chadaille Bitshiabu'yu da idmanlarda yakın takibe aldı.
DAVINSON SANCHEZ DE KULÜBEYE
Okan Buruk, milli takımdan dönecek Davinson Sanchez'i de Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi düşünüyor.
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba gecesi TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçına çıkacak.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR MU?
Başarılı teknik adamın, Barcelona maçı öncesinde savunmanın merkezini tamamen değiştirme fikri de riskli olarak görülüyor. Okan Buruk'un, ligde şu anda namağlup durumda olan Kasımpaşa karşısında savunmanın merkezi için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU
Öte yandan cezalı olduğu için İtalya deplasmanına çıkamayan Barış Alper Yılmaz ise dinlenme imkanı buldu.
Milli oyuncunun Kasımpaşa maçında ilk 11'de forvet olarak başlama ihtimali de var.