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Galatasaray savunmasında radikal karar yolda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Davinson Sanchez ile birlikte Abdülkerim Bardakcı'yı da Kasımpaşa maçında yedek bırakabilir.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray savunmasında radikal karar yolda!
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Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'e dönüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa ile karşılaşacak ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takım'dan moralsiz dönen futbolcularına moral desteği verecek.

Savunmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'yı Kasımpaşa karşılaşmasında dinlendirme ihtimalini de düşünen Okan Buruk, Mario Lemina ve El Chadaille Bitshiabu'yu da idmanlarda yakın takibe aldı.

DAVINSON SANCHEZ DE KULÜBEYE

Okan Buruk, milli takımdan dönecek Davinson Sanchez'i de Kasımpaşa maçında dinlendirmeyi düşünüyor.

Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı ile çarşamba gecesi TSİ 02:45'te Peru ile hazırlık maçına çıkacak.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR MU?

Başarılı teknik adamın, Barcelona maçı öncesinde savunmanın merkezini tamamen değiştirme fikri de riskli olarak görülüyor. Okan Buruk'un, ligde şu anda namağlup durumda olan Kasımpaşa karşısında savunmanın merkezi için vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMU

Öte yandan cezalı olduğu için İtalya deplasmanına çıkamayan Barış Alper Yılmaz ise dinlenme imkanı buldu.

Milli oyuncunun Kasımpaşa maçında ilk 11'de forvet olarak başlama ihtimali de var.  

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