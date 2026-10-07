Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin sonunda Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku, milli aradaki performansıyla dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde Muriqi'nin arkasında kalan ve fiziksel görüntüsü nedeniyle eleştirilen Belçikalı futbolcu, milli takımda oynadığı UEFA Uluslar Ligi maçlarında performansını yükseltti.
TÜRKİYE MAÇINDA GOL ATTI
Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Lukaku, attığı golle skora katkı sağladı.
Yıldız futbolcu, milli takım döneminde hırsı, dayanıklılığı ve bitiriciliğiyle öne çıktı.
"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ"
Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, Sporza'ya yaptığı değerlendirmede Lukaku'nun performansının umut verici olduğunu söyledi.
Vandenbempt, "Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı." ifadelerini kullandı.
"6 HAFTA İÇİNDE TAMAMEN FARKLI BİR OYUNCU GÖREBİLİRİZ"
Lukaku'nun Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerektiğini belirten Vandenbempt, "Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde altı hafta içinde tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir futbolcu." dedi.
TÜRKİYE MAÇINDA GOL ATTI
Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada sonradan oyuna giren Lukaku, attığı golle skora katkı sağladı.
Yıldız futbolcu, milli takım döneminde hırsı, dayanıklılığı ve bitiriciliğiyle öne çıktı.
"BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNDEYDİ"
Belçikalı yorumcu Peter Vandenbempt, Sporza'ya yaptığı değerlendirmede Lukaku'nun performansının umut verici olduğunu söyledi.
Vandenbempt, "Beklentilerin çok üzerindeydi. Özellikle Fransa karşılaşmasında ayakta kalan isimlerden biri oldu ve performansı gelecek adına umut vericiydi. İkili mücadelelerde çok mücadele etti ve çok çalıştı." ifadelerini kullandı.
"6 HAFTA İÇİNDE TAMAMEN FARKLI BİR OYUNCU GÖREBİLİRİZ"
Lukaku'nun Fenerbahçe'de daha fazla süre alması gerektiğini belirten Vandenbempt, "Fenerbahçe'de daha fazla süre almaya başlaması halinde altı hafta içinde tamamen farklı bir oyuncu göreceğimizi düşünüyorum. Lukaku kendine has özellikleriyle fark yaratan bir futbolcu." dedi.