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Okan Buruk: "Kasıtlı yapıyorlar!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli oyuncuların yaşadığı formsuzluk ve üst üste alınan kötü sonuçlar yüzünden harekete geçti. Kemerburgaz'da yapılacak toplantılarda Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Deniz Gül'e moral aşılanacağı bildirildi.

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calendar 07 Ekim 2026 08:06 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 08:11
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk: 'Kasıtlı yapıyorlar!'
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A Milli Takım'a giden oyuncuların yaşadığı formsuzluk ve alınan kötü sonuçların ardından moral olarak iyi durumda olmadıklarını düşünen teknik direktör Okan Buruk, futbolcularıyla özel görüşmeler yapmayı kararlaştırdı.

SEFERLİK İLAN EDİLDİ

Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Yunus Akgün başta olmak üzere milli takımda görev yapan oyuncuların bozulan morallerinin düzeltilmesi için Kemerburgaz'da adeta seferberlik ilan edildi.

OKAN BURUK RAHATSIZ

Ligde ve Avrupa'da kritik maçlara çıkacak olan sarı-kırmızılı takımda, milli oyuncuların takım için önemine dikkat çekileceği belirtildi. Teknik patron Okan Buruk ve yönetimin, milli maçların ardından Galatasaraylı futbolcuların hedef gösterilmesinden rahatsız olduğu da öğrenildi.

"KASITLI YAPIYORLAR"

Sarı-kırmızılı futbolculara yapılacak toplantılarda, "Form durumunuz iyi olmayabilir. Milli takım için daha önce yaptıklarınız adeta görmezden geliniyor. Sizler değerli oyuncularsınız. Başarısızlığı 2-3 isim üzerinden okumak çok yanlış. Hedef gösterilmeniz kasıtlı olarak yapılıyor. Şimdi bu kötü anıları geride bırakıp yeni bir döneme gireceğiz" mesajının verileceği belirtildi.  

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