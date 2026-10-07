Arrivederci Montella

Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde de büyük yıkım yarattı. İtalya (2), Belçika ve Fransa maçlarında sahadan mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekipte gözler teknik direktör Vincenzo Montella'ya çevrilmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milliyet'te yer alan haberde, A Milli Takım'ın 4'te 0 çekmesi sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi.
5 AYLIK MAAŞI VERİLECEK
2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu. TFF yönetiminin İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği öne sürüldü.
ULUSLAR LİGİ'NDE DÖRT MAÇ, SIFIR PUAN
Montella'nın Riva'ya gelişi, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde yaşadığı mağlubiyet serisinin ardından gerçekleşti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Fransa'ya sahasında 1-0 yenilen Türkiye, ardından İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Milliler, bu dört maçta iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
SON YEDİ MAÇTA ALTI YENİLGİ
Milli takımın kötü sonuçları yalnızca Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Son yedi karşılaşmada altı mağlubiyet yaşayan Türkiye, bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 kaybetmişti. Uluslar Ligi'ndeki dört yenilgiyle birlikte Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Alınan sonuçlar, Montella'ya yönelik tepkileri de artırdı. İtalya deplasmanında milli takımı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratları yaptı.
İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya maçında ve Belçika deplasmanında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.
5 AYLIK MAAŞI VERİLECEK
2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu. TFF yönetiminin İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği öne sürüldü.
ULUSLAR LİGİ'NDE DÖRT MAÇ, SIFIR PUAN
Montella'nın Riva'ya gelişi, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde yaşadığı mağlubiyet serisinin ardından gerçekleşti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk dört karşılaşmadan puan çıkaramadı. Fransa'ya sahasında 1-0 yenilen Türkiye, ardından İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Milliler, bu dört maçta iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
SON YEDİ MAÇTA ALTI YENİLGİ
Milli takımın kötü sonuçları yalnızca Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Son yedi karşılaşmada altı mağlubiyet yaşayan Türkiye, bu dönemdeki tek galibiyetini ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.
Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 ve Paraguay'a 1-0 kaybetmişti. Uluslar Ligi'ndeki dört yenilgiyle birlikte Türkiye, 1987-1988 döneminden bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI
Alınan sonuçlar, Montella'ya yönelik tepkileri de artırdı. İtalya deplasmanında milli takımı destekleyen taraftarlar, ev sahibi ekibin ilk golünün ardından "Montella istifa" tezahüratları yaptı.
İtalyan teknik adam, Türkiye'de oynanan ilk İtalya maçında ve Belçika deplasmanında da taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.