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Fenerbahçe'ye Brahim Diaz transferinde rakip

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki öncelikli hedefi olarak gösterilen Brahim Diaz için Milan'ın da devreye girebileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 08:38
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye Brahim Diaz transferinde rakip
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Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer hedefleri arasında yer alan Brahim Diaz için yeni bir rakip çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin ara transfer dönemindeki bir numaralı hedefi olarak gösterilen Faslı futbolcuya, daha önce formasını giydiği Milan'ın da ilgi gösterdiği öne sürüldü.

REAL MADRID'DE İSTEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI

Brahim Diaz, yaz transfer döneminde kendisine gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid'de forma mücadelesi vermeye karar vermişti.

Ancak 26 yaşındaki oyuncu, sezonun şu ana kadarki bölümünde 4 resmi maçta toplam 178 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Brahim Diaz için girişimlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

MILAN DA DEVREDE

Brahim Diaz'ın 2020-2023 yılları arasında 3 sezon kiralık olarak formasını giydiği Milan'ın da oyuncuyu gündemine aldığı kaydedildi.

İtalyan ekibinin Real Madrid'den öncelikli transfer hedefinin Endrick olduğu belirtildi.

ENDRICK OLMAZSA BRAHIM

Milan'ın Endrick transferini gerçekleştirememesi halinde Brahim Diaz için teklif yapabileceği iddia edildi.

REAL MADRID SATIŞA SICAK

Brahim Diaz, yaz transfer döneminde yaptığı açıklamada sezonu Real Madrid'de tamamlamak istediğini söylemişti.

Buna karşın Real Madrid'in, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Faslı hücum oyuncusunu ocak ayında satmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

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