Beşiktaş'ta Italiano'dan Djalo kararı!

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde savunma hattındaki plan netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Milli takım kampında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun karşılaşmada forma giyememesi halinde teknik direktör Italiano'nun Agbadou'nun yanında Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.
ÜMİT AKDAĞ FORMA BEKLİYOR
İtalyan teknik direktörün Ümit Akdağ'ın performansını beğendiği kişilerin arasında olduğu öğrenildi.
DJALO BİR ADIM DAHA ÖNDE
Ancak Kocaelispor maçı öncesinde forma yarışında Djalo'nun Ümit Akdağ'ın bir adım önünde olduğu öğrenildi.
ÜMİT AKDAĞ FORMA BEKLİYOR
İtalyan teknik direktörün Ümit Akdağ'ın performansını beğendiği kişilerin arasında olduğu öğrenildi.
DJALO BİR ADIM DAHA ÖNDE
Ancak Kocaelispor maçı öncesinde forma yarışında Djalo'nun Ümit Akdağ'ın bir adım önünde olduğu öğrenildi.