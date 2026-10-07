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Beşiktaş'ta Italiano'dan Djalo kararı!

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrası Djalo'ya forma şansı doğdu. Emirhan'ın Kocaelispor maçında oynayamaması halinde Italiano'nun Agbadou'nun yanında Portekizli stopere görev vermesi bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 08:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Italiano'dan Djalo kararı!
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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı öncesinde savunma hattındaki plan netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli takım kampında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun karşılaşmada forma giyememesi halinde teknik direktör Italiano'nun Agbadou'nun yanında Djalo'ya görev vereceği öğrenildi.

ÜMİT AKDAĞ FORMA BEKLİYOR

İtalyan teknik direktörün Ümit Akdağ'ın performansını beğendiği kişilerin arasında olduğu öğrenildi.

DJALO BİR ADIM DAHA ÖNDE

Ancak Kocaelispor maçı öncesinde forma yarışında Djalo'nun Ümit Akdağ'ın bir adım önünde olduğu öğrenildi.

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