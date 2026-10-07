Galatasaray'da Leroy Sane için ayrılık senaryosu!

Galatasaray, bu sezon skora katkı sağlayamayan Leroy Sane ile bu performansın devam etmesi halinde devre arasında yollarını ayırabilir. Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane yerine ilk aday olarak Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı gündeminde tutuyor.

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calendar 07 Ekim 2026 08:56
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Galatasaray'da Leroy Sane için ayrılık senaryosu!
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Alman yıldız Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koydu ve bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sane, bu sezon da forma şansı bulduğu 7 maçta skora katkı sağlayamadı.

AYRILIK SENARYOSU

Sane'nin devre arasına kadar bu performansı sürdürmesi halinde Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için ayrılık senaryosunu değerlendirebilir.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgileniyor ve devre arasında sarı-kırmızılılara teklif yapabilir.

SANE YERİNE SARR

Galatasaray, Leroy Sane ile yolların ayrılması durumunda Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı ilk hedef olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Senegalli Sarr'ın durumunu yakından takip ediyor.

2 MAÇTA 24 DAKİKA

Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Ismaila Sarr, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 2 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.  

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