Galatasaray'da Leroy Sane için ayrılık senaryosu!

Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği devre arasına kadar sergileyeceği performansa bağlı... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BU SEZON SKORA KATKISI YOK!
Alman yıldız Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koydu ve bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sane, bu sezon da forma şansı bulduğu 7 maçta skora katkı sağlayamadı.
AYRILIK SENARYOSU
Sane'nin devre arasına kadar bu performansı sürdürmesi halinde Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için ayrılık senaryosunu değerlendirebilir.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgileniyor ve devre arasında sarı-kırmızılılara teklif yapabilir.
SANE YERİNE SARR
Galatasaray, Leroy Sane ile yolların ayrılması durumunda Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı ilk hedef olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Senegalli Sarr'ın durumunu yakından takip ediyor.
2 MAÇTA 24 DAKİKA
Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Ismaila Sarr, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 2 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.
Alman yıldız Leroy Sane, Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana dalgalı bir performans ortaya koydu ve bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sane, bu sezon da forma şansı bulduğu 7 maçta skora katkı sağlayamadı.
AYRILIK SENARYOSU
Sane'nin devre arasına kadar bu performansı sürdürmesi halinde Galatasaray, 30 yaşındaki futbolcu için ayrılık senaryosunu değerlendirebilir.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadsiah, Galatasaray'dan Leroy Sane ile ilgileniyor ve devre arasında sarı-kırmızılılara teklif yapabilir.
SANE YERİNE SARR
Galatasaray, Leroy Sane ile yolların ayrılması durumunda Crystal Palace'tan Ismaila Sarr'ı ilk hedef olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Senegalli Sarr'ın durumunu yakından takip ediyor.
2 MAÇTA 24 DAKİKA
Crystal Palace forması giyen 28 yaşındaki Ismaila Sarr, bu sezon sakatlığı nedeniyle yalnızca 2 maçta 24 dakika forma şansı bulabildi.