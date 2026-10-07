Galatasaray'da Kaan Ayhan'a forma şansı doğdu!

Galatasaray, milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi'dne Barcelona'yı konuk edecek.
SALLAI YERİNE KAAN AYHAN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçını düşünerek Kasımpaşa maçında bazı futbolcularını dinlendirmeyi planlıyor. Bu futbolcular arasında Roland Sallai de yer alıyor.
Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'na gitmedi. Okan Buruk, Macar futbolcuyu milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında riske etmek istemiyor.
Okan Buruk, Sallai yerine sağ bekte Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.
FORMA İSTEMİŞTİ
Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli arada teknik heyet ile görüşerek forma talebinde bulunmuştu. Kaan Ayhan, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma talebine karşılık bulacak.
SALLAI YERİNE KAAN AYHAN Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçını düşünerek Kasımpaşa maçında bazı futbolcularını dinlendirmeyi planlıyor. Bu futbolcular arasında Roland Sallai de yer alıyor.
Roland Sallai, sakatlığı nedeniyle Macaristan Milli Takımı'na gitmedi. Okan Buruk, Macar futbolcuyu milli aradan sonraki Kasımpaşa maçında riske etmek istemiyor.
Okan Buruk, Sallai yerine sağ bekte Kaan Ayhan'a forma vermeyi planlıyor.
FORMA İSTEMİŞTİ
Kaan Ayhan, bu sezon yalnızca 1 maçta 1 dakika forma şansı bulabildi. 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli arada teknik heyet ile görüşerek forma talebinde bulunmuştu. Kaan Ayhan, Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Kasımpaşa maçında forma talebine karşılık bulacak.