Beşiktaş'ta yeni yönetimden kasa kolaylığı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimin göreve başlaması öncesinde mali açıdan önemli bir adım atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin, kulübün nakit akışına destek sağlamak amacıyla ödeme yaptığı öğrenildi.
KISA VADELİ YÜK HAFİFLEDİ
Yönetimden gelen bu mali desteğin, Beşiktaş'ın kısa vadeli yükünü hafiflettiği belirtildi.
YENİ YÖNETİM MAZBATALARINI ALACAK
Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, bugün mazbatalarını alarak görevine resmen başlayacak.
KISA VADELİ YÜK HAFİFLEDİ
Yönetimden gelen bu mali desteğin, Beşiktaş'ın kısa vadeli yükünü hafiflettiği belirtildi.
YENİ YÖNETİM MAZBATALARINI ALACAK
Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, bugün mazbatalarını alarak görevine resmen başlayacak.