Beşiktaş'ta yeni yönetimden kasa kolaylığı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yeni yönetiminde yer alan bazı isimlerin, kulübün nakit akışına destek olmak amacıyla ödeme yaptığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Ekim 2026 10:03
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeni yönetimden kasa kolaylığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetimin göreve başlaması öncesinde mali açıdan önemli bir adım atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni yönetim kurulunda yer alan bazı isimlerin, kulübün nakit akışına destek sağlamak amacıyla ödeme yaptığı öğrenildi.

KISA VADELİ YÜK HAFİFLEDİ

Yönetimden gelen bu mali desteğin, Beşiktaş'ın kısa vadeli yükünü hafiflettiği belirtildi.

YENİ YÖNETİM MAZBATALARINI ALACAK

Serdal Adalı başkanlığındaki yeni yönetim, bugün mazbatalarını alarak görevine resmen başlayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.