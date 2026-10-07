Mourinho'nun zorlu sınavı: Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe

Real Madrid, üç haftalık milli takım arasının ardından cumartesi akşamı Santiago Bernabeu'da Villarreal'i ağırlayacak. Ancak Jose Mourinho'nun çözmesi gereken meseleler, tek bir karşılaşmanın çok ötesine uzanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son maçında Atletico Madrid'e deplasmanda 2-1 kaybeden İspanyol devi, üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Barcelona'nın altı puan gerisinde kaldı. Real Madrid, lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 güne sığacak beş karşılaşmaya çıkacak.
Bu serinin son durağı ise 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanacak sezonun ilk El Clasico'su olacak.
YILDIZLARI AYNI DÜZENDE BULUŞTURMAK
Atletico Madrid karşısındaki yenilgi, Real Madrid'in farklı bölgelerde yaşadığı sorunları yeniden ortaya çıkardı. Hücum oyuncuları etkisiz kalırken orta saha rakibin sayısal üstünlüğüne karşılık veremedi, savunma da Atletico'nun organize oyununa direnmekte zorlandı.
Mourinho'nun temel hedeflerinden biri, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'u takımın dengesini bozmadan birlikte kullanabilmek. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde de gündemde olan bu denklem, Portekizli çalıştırıcının önünde duruyor.
VINICIUS İÇİN KRİTİK KARAR
Hücum hattında performansı en fazla tartışılan isim Vinicius Junior. Brezilyalı futbolcu, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı sekiz karşılaşmada yalnızca bir gol attı. Özellikle son vuruşlardaki özgüven eksikliği dikkat çekiyor.
Mourinho, kamuoyu önünde oyuncusuna destek verirken Vinicius'un tribünlerle ilişkisini de güçlendirmeye çalışıyor. Ancak milli takım arası, 26 yaşındaki futbolcu açısından beklenen toparlanmayı getirmedi. Avustralya ile iki, Hindistan ile bir karşılaşmaya çıkan Vinicius, bu üç maçta bir gol kaydetti.
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Marca'ya yaptığı değerlendirmede, eski öğrencisinin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını söyledi.
Vinicius'un bir süre yedek bırakılması seçenekler arasında bulunuyor. Bununla birlikte, geçen sonbahardaki El Clasico'da oyundan alınmasına gösterdiği tepki hâlâ hafızalarda. O olay, Xabi Alonso'nun otoritesine ilişkin tartışmaları artırmış ve yalnızca yedi ay süren görev dönemindeki kırılma noktalarından biri olmuştu.
DIOMANDE ALTERNATİFİ
Mourinho'nun sol kanattaki alternatiflerinden biri, yaz transfer döneminde RB Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında alınan Yan Diomande.
19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sekiz karşılaşmanın tamamında süre aldı ancak çoğunlukla oyuna sonradan girdi. En dikkat çekici performansını ilk 11'de başladığı Elche karşılaşmasında gösteren Diomande, bu sezonki tek asistini de o maçta yaptı.
Sol kanattan sağ ayağıyla içeri kat etmeyi seven genç oyuncunun savunmaya verdiği destek, diğer yıldız hücumculara kıyasla Mourinho açısından ayrı bir avantaj oluşturuyor.
ARDA GÜLER ORTA SAHA DENKLEMİNİN MERKEZİNDE
Real Madrid, Toni Kroos'un 2024'te, Luka Modric'in ise 2025'te ayrılmasının ardından orta sahada fiziksel güç ile oyun kontrolünü bir araya getirecek dengeyi arıyor.
Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 düzeninde Federico Valverde, iki kişilik merkez hattının değişmez isimlerinden biri. Sakatlığını geride bırakan Aurelien Tchouameni de bu bölgedeki önemli seçenekler arasında.
Takımın bu sezonki en etkili yaratıcı oyuncularından biri ise Arda Güler. Milli futbolcu, çoğunlukla santrforun arkasındaki üçlü hattın sağında görev yapıyor.
Manchester City'den transfer edilen Bernardo Silva, ilk iki lig maçında daha geride kullanılmıştı. Ancak Mourinho son dönemde bu bölgede Eduardo Camavinga'yı tercih ediyor.
Arda Güler veya Bernardo Silva'nın Tchouameni ile birlikte merkezde görevlendirilmesi, Real Madrid'in topa sahip olduğu bölümlerde daha fazla kontrol sağlamasına yardımcı olabilir. Buna karşılık bu tercih, takımın topsuz oyundaki direncini azaltma riskini de taşıyor.
Takım kaptanı Valverde'nin yedek bırakılması da kolay bir karar değil. Uruguaylı oyuncunun derbide yaşadığı ayak bileği sakatlığının ilk tahminlerden daha hafif olduğu ve Villarreal karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği belirtiliyor.
SAVUNMADA EKSİKLER VE İSTİKRAR SORUNU
Real Madrid, bu sezon oynadığı sekiz karşılaşmanın yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Inter, Rayo Vallecano ve Elche gibi rakiplerin rahat pozisyonlar bulması, savunmadaki sorunların yalnızca derbiye özgü olmadığını gösterdi.
Sakatlıklar ve sürekli değişen savunma hattı da Mourinho'nun işini zorlaştırıyor. Eder Militao ile Ferland Mendy'nin uzun süreli eksikliklerine, milli takım arasında kaval kemiğinden ameliyat olan Raul Asencio da eklendi.
Liverpool'dan bedelsiz transfer edilen ve savunma oyuncuları arasında en fazla süreyi alan Ibrahima Konate'nin de milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Villarreal karşısındaki durumu belirsiz.
Dean Huijsen ise Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Genç savunmacının oyundan atılması, konsantrasyon sorunlarını da yeniden gündeme taşıdı.
İngiltere'nin Çekya ile oynadığı maçta yaptığı asistle dikkat çeken Trent Alexander-Arnold'un daha fazla süre alması gerektiğini düşünenler bulunuyor. Ancak Mourinho'nun oyuncunun savunma güvenilirliği konusunda çekinceleri var.
Üç stoperli bir düzene geçilmesi savunmayı güçlendirebilecek seçeneklerden biri olsa da mevcut eksikler, bu değişikliği şimdilik zorlaştırıyor.
BELLINGHAM'IN ROLÜ DE BELİRLEYİCİ
Mourinho'nun 4-2-3-1'den 4-3-3 veya 3-4-3'e geçmesi ihtimaller arasında. Ancak Bellingham'ın mevcut düzende 10 numara olarak önemli bir yer tutması, olası değişikliğin dikkatle planlanmasını gerektiriyor.
İngiliz futbolcunun milli takımda da bu rolde etkili olması, Mourinho'nun takımın yapısını değiştirirken karşılaşacağı bir başka başlık.
BERNABEU'DA TEPKİ BEKLENTİSİ
Real Madrid'in sorunları saha içiyle sınırlı değil. Bernabeu tribünleri, takım kazandığında bile bazı oyuncuları ıslıklayabiliyor. Vinicius da bu tepkilerden payını alan isimler arasında.
Villarreal karşılaşması, derbi yenilgisinin ardından taraftarların takımla ilk buluşması olacak. Bu nedenle tribünlerin vereceği tepki de maçın önemli gündemlerinden biri.
Mbappe'nin milli takım arasındaki görüntüleri ise tartışmaları artırdı. Dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa kampından erken ayrılan yıldız futbolcunun partneriyle Paris'te görülmesi, bazı taraftarların tepkisini çekti.
Mbappe'nin sosyal medyada paylaştığı bisiklet videosu da gündem oldu. Mourinho'nun daha önce bir röportajda oyuncularının bisiklete binmesini tercih etmediğini söylemesi yeniden hatırlatıldı. Fransız futbolcu, salı günü de bir soğuk terapi alanında iyileşme sürecini sürdürdüğünü düşündüren başka bir paylaşım yaptı.
MOURINHO'NUN OTORİTE SINAVI
Real Madrid'e dönen 63 yaşındaki Mourinho, kulübün baskısını ve yıldız oyuncuların yönetimini yakından tanıyor.
Atletico Madrid yenilgisinin ardından basın toplantısına, rakibin cezalandırılmadığını düşündüğü iki kırmızı kart pozisyonunun fotoğraflarıyla çıkması da Portekizli teknik adamın mücadeleci tavrının son örneği oldu.
Ancak asıl sınav, yıldız isimleri ortak bir oyun anlayışında buluşturmak. Büyük bir oyuncuyu yedek bırakmak veya köklü bir taktik değişiklik yapmak, Mourinho'nun otoritesini güçlendirebilir. Böyle bir kararın sonuç vermemesi ise üzerindeki baskıyı artırabilir.
EL CLASICO DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR
Real Madrid, geçmişte sonbahar aylarında yaşadığı krizlerin ardından toparlanıp büyük kupalar kazanmayı başardı. Önümüzdeki maçlarda yakalanacak güçlü bir seri ve özellikle Barcelona deplasmanında alınacak galibiyet, Mourinho ile takımın çevresinde yeniden birlik oluşturabilir.
Tersi durumda ise sorunların büyümesi kaçınılmaz olacak. Florentino Perez ile güçlü ilişkisi bulunan Mourinho'nun dönüşünden kısa süre sonra görevden ayrılması bugün için uzak bir ihtimal olarak görülse de Real Madrid'in üst üste üçüncü sezonu büyük bir kupa kazanamadan tamamlaması kabul edilebilir bir sonuç olmayacak.
Bu serinin son durağı ise 25 Ekim Pazar günü Camp Nou'da oynanacak sezonun ilk El Clasico'su olacak.
YILDIZLARI AYNI DÜZENDE BULUŞTURMAK
Atletico Madrid karşısındaki yenilgi, Real Madrid'in farklı bölgelerde yaşadığı sorunları yeniden ortaya çıkardı. Hücum oyuncuları etkisiz kalırken orta saha rakibin sayısal üstünlüğüne karşılık veremedi, savunma da Atletico'nun organize oyununa direnmekte zorlandı.
Mourinho'nun temel hedeflerinden biri, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'u takımın dengesini bozmadan birlikte kullanabilmek. Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde de gündemde olan bu denklem, Portekizli çalıştırıcının önünde duruyor.
VINICIUS İÇİN KRİTİK KARAR
Hücum hattında performansı en fazla tartışılan isim Vinicius Junior. Brezilyalı futbolcu, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı sekiz karşılaşmada yalnızca bir gol attı. Özellikle son vuruşlardaki özgüven eksikliği dikkat çekiyor.
Mourinho, kamuoyu önünde oyuncusuna destek verirken Vinicius'un tribünlerle ilişkisini de güçlendirmeye çalışıyor. Ancak milli takım arası, 26 yaşındaki futbolcu açısından beklenen toparlanmayı getirmedi. Avustralya ile iki, Hindistan ile bir karşılaşmaya çıkan Vinicius, bu üç maçta bir gol kaydetti.
Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Marca'ya yaptığı değerlendirmede, eski öğrencisinin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını söyledi.
Vinicius'un bir süre yedek bırakılması seçenekler arasında bulunuyor. Bununla birlikte, geçen sonbahardaki El Clasico'da oyundan alınmasına gösterdiği tepki hâlâ hafızalarda. O olay, Xabi Alonso'nun otoritesine ilişkin tartışmaları artırmış ve yalnızca yedi ay süren görev dönemindeki kırılma noktalarından biri olmuştu.
DIOMANDE ALTERNATİFİ
Mourinho'nun sol kanattaki alternatiflerinden biri, yaz transfer döneminde RB Leipzig'den 125 milyon euro karşılığında alınan Yan Diomande.
19 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, sekiz karşılaşmanın tamamında süre aldı ancak çoğunlukla oyuna sonradan girdi. En dikkat çekici performansını ilk 11'de başladığı Elche karşılaşmasında gösteren Diomande, bu sezonki tek asistini de o maçta yaptı.
Sol kanattan sağ ayağıyla içeri kat etmeyi seven genç oyuncunun savunmaya verdiği destek, diğer yıldız hücumculara kıyasla Mourinho açısından ayrı bir avantaj oluşturuyor.
ARDA GÜLER ORTA SAHA DENKLEMİNİN MERKEZİNDE
Real Madrid, Toni Kroos'un 2024'te, Luka Modric'in ise 2025'te ayrılmasının ardından orta sahada fiziksel güç ile oyun kontrolünü bir araya getirecek dengeyi arıyor.
Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 düzeninde Federico Valverde, iki kişilik merkez hattının değişmez isimlerinden biri. Sakatlığını geride bırakan Aurelien Tchouameni de bu bölgedeki önemli seçenekler arasında.
Takımın bu sezonki en etkili yaratıcı oyuncularından biri ise Arda Güler. Milli futbolcu, çoğunlukla santrforun arkasındaki üçlü hattın sağında görev yapıyor.
Manchester City'den transfer edilen Bernardo Silva, ilk iki lig maçında daha geride kullanılmıştı. Ancak Mourinho son dönemde bu bölgede Eduardo Camavinga'yı tercih ediyor.
Arda Güler veya Bernardo Silva'nın Tchouameni ile birlikte merkezde görevlendirilmesi, Real Madrid'in topa sahip olduğu bölümlerde daha fazla kontrol sağlamasına yardımcı olabilir. Buna karşılık bu tercih, takımın topsuz oyundaki direncini azaltma riskini de taşıyor.
Takım kaptanı Valverde'nin yedek bırakılması da kolay bir karar değil. Uruguaylı oyuncunun derbide yaşadığı ayak bileği sakatlığının ilk tahminlerden daha hafif olduğu ve Villarreal karşılaşmasına yetişmesinin beklendiği belirtiliyor.
SAVUNMADA EKSİKLER VE İSTİKRAR SORUNU
Real Madrid, bu sezon oynadığı sekiz karşılaşmanın yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Inter, Rayo Vallecano ve Elche gibi rakiplerin rahat pozisyonlar bulması, savunmadaki sorunların yalnızca derbiye özgü olmadığını gösterdi.
Sakatlıklar ve sürekli değişen savunma hattı da Mourinho'nun işini zorlaştırıyor. Eder Militao ile Ferland Mendy'nin uzun süreli eksikliklerine, milli takım arasında kaval kemiğinden ameliyat olan Raul Asencio da eklendi.
Liverpool'dan bedelsiz transfer edilen ve savunma oyuncuları arasında en fazla süreyi alan Ibrahima Konate'nin de milli takımda yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Villarreal karşısındaki durumu belirsiz.
Dean Huijsen ise Atletico Madrid maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı. Genç savunmacının oyundan atılması, konsantrasyon sorunlarını da yeniden gündeme taşıdı.
İngiltere'nin Çekya ile oynadığı maçta yaptığı asistle dikkat çeken Trent Alexander-Arnold'un daha fazla süre alması gerektiğini düşünenler bulunuyor. Ancak Mourinho'nun oyuncunun savunma güvenilirliği konusunda çekinceleri var.
Üç stoperli bir düzene geçilmesi savunmayı güçlendirebilecek seçeneklerden biri olsa da mevcut eksikler, bu değişikliği şimdilik zorlaştırıyor.
BELLINGHAM'IN ROLÜ DE BELİRLEYİCİ
Mourinho'nun 4-2-3-1'den 4-3-3 veya 3-4-3'e geçmesi ihtimaller arasında. Ancak Bellingham'ın mevcut düzende 10 numara olarak önemli bir yer tutması, olası değişikliğin dikkatle planlanmasını gerektiriyor.
İngiliz futbolcunun milli takımda da bu rolde etkili olması, Mourinho'nun takımın yapısını değiştirirken karşılaşacağı bir başka başlık.
BERNABEU'DA TEPKİ BEKLENTİSİ
Real Madrid'in sorunları saha içiyle sınırlı değil. Bernabeu tribünleri, takım kazandığında bile bazı oyuncuları ıslıklayabiliyor. Vinicius da bu tepkilerden payını alan isimler arasında.
Villarreal karşılaşması, derbi yenilgisinin ardından taraftarların takımla ilk buluşması olacak. Bu nedenle tribünlerin vereceği tepki de maçın önemli gündemlerinden biri.
Mbappe'nin milli takım arasındaki görüntüleri ise tartışmaları artırdı. Dizindeki sakatlık nedeniyle Fransa kampından erken ayrılan yıldız futbolcunun partneriyle Paris'te görülmesi, bazı taraftarların tepkisini çekti.
Mbappe'nin sosyal medyada paylaştığı bisiklet videosu da gündem oldu. Mourinho'nun daha önce bir röportajda oyuncularının bisiklete binmesini tercih etmediğini söylemesi yeniden hatırlatıldı. Fransız futbolcu, salı günü de bir soğuk terapi alanında iyileşme sürecini sürdürdüğünü düşündüren başka bir paylaşım yaptı.
MOURINHO'NUN OTORİTE SINAVI
Real Madrid'e dönen 63 yaşındaki Mourinho, kulübün baskısını ve yıldız oyuncuların yönetimini yakından tanıyor.
Atletico Madrid yenilgisinin ardından basın toplantısına, rakibin cezalandırılmadığını düşündüğü iki kırmızı kart pozisyonunun fotoğraflarıyla çıkması da Portekizli teknik adamın mücadeleci tavrının son örneği oldu.
Ancak asıl sınav, yıldız isimleri ortak bir oyun anlayışında buluşturmak. Büyük bir oyuncuyu yedek bırakmak veya köklü bir taktik değişiklik yapmak, Mourinho'nun otoritesini güçlendirebilir. Böyle bir kararın sonuç vermemesi ise üzerindeki baskıyı artırabilir.
EL CLASICO DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR
Real Madrid, geçmişte sonbahar aylarında yaşadığı krizlerin ardından toparlanıp büyük kupalar kazanmayı başardı. Önümüzdeki maçlarda yakalanacak güçlü bir seri ve özellikle Barcelona deplasmanında alınacak galibiyet, Mourinho ile takımın çevresinde yeniden birlik oluşturabilir.
Tersi durumda ise sorunların büyümesi kaçınılmaz olacak. Florentino Perez ile güçlü ilişkisi bulunan Mourinho'nun dönüşünden kısa süre sonra görevden ayrılması bugün için uzak bir ihtimal olarak görülse de Real Madrid'in üst üste üçüncü sezonu büyük bir kupa kazanamadan tamamlaması kabul edilebilir bir sonuç olmayacak.