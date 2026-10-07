Galatasaray, Van Dijk için yeniden devrede!

Galatasaray'da bu sezon savunma bir türlü oturmadı. Takım savunması düştüğü gibi sarı-kırmızılılarda bireysel performanslar da şu anda kötü durumda... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ZORLAYACAK İSİM YOK
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yaptıkları bireysel hatalarla kritik goller yedirdiler. Daha da vahim olan takımda bu ikiliyi zorlayacak bir oyuncunun olmaması. Arda Ünyay ve Bitshiabu şu anda ilk 11'de düşünülmüyor.
LEMINA VE SINGO
Tek alternatif olarak sık sakatlanan Mario Lemina görünüyor. Wilfried Singo da hep sakat. Bu durum da sarı-kırmızılıları devre arasında transfere yönlendiriyor.
GÜNDEM VAN DIJK
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde savunmaya mutlaka bir takviye yapacak. Gündemdeki isim Liverpool forması giyen Virgil van Dijk.
SÖZLEŞME YILINDA
35 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Liverpool, Hollandalı stopere yeni bir kontrat verip vermemekte kararsız. Galatasaray da Liverpool'un bu kararsızlığından faydalanarak ona sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.
İLKAY GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ
Virgil van Dijk transferinde İlkay Gündoğan önemli rol oynayacak. İki oyuncu, aynı menajerlik şirketi ile çalışıyor. İngiltere'den birbirlerini tanıyan isimler ligin ikinci yarısında Galatasaray forması altında buluşabilir.
OKAN BURUK İSTEDİ
Galatasaray bu sezon resmi ve hazırlık olmak üzere toplam 13 maç oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda sarıkırmızılılar kalelerinde 27 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz gün başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer toplantısında sağ bek ve stopere takviye istemişti.
RAMS PARK'A HAYRAN
Virgil van Dijk, Rams Park'a alışık bir oyuncu. Son dönemde iki defa Liverpool formasıyla Galatasaray'ın evine geldi. Deneyimli stoper, RAMS Park'ta atmosfere hayran kalmıştı.
Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı yaptıkları bireysel hatalarla kritik goller yedirdiler. Daha da vahim olan takımda bu ikiliyi zorlayacak bir oyuncunun olmaması. Arda Ünyay ve Bitshiabu şu anda ilk 11'de düşünülmüyor.
LEMINA VE SINGO
Tek alternatif olarak sık sakatlanan Mario Lemina görünüyor. Wilfried Singo da hep sakat. Bu durum da sarı-kırmızılıları devre arasında transfere yönlendiriyor.
GÜNDEM VAN DIJK
Sarı-kırmızılılar ara transfer döneminde savunmaya mutlaka bir takviye yapacak. Gündemdeki isim Liverpool forması giyen Virgil van Dijk.
SÖZLEŞME YILINDA
35 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Liverpool, Hollandalı stopere yeni bir kontrat verip vermemekte kararsız. Galatasaray da Liverpool'un bu kararsızlığından faydalanarak ona sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.
İLKAY GÜNDOĞAN FAKTÖRÜ
Virgil van Dijk transferinde İlkay Gündoğan önemli rol oynayacak. İki oyuncu, aynı menajerlik şirketi ile çalışıyor. İngiltere'den birbirlerini tanıyan isimler ligin ikinci yarısında Galatasaray forması altında buluşabilir.
OKAN BURUK İSTEDİ
Galatasaray bu sezon resmi ve hazırlık olmak üzere toplam 13 maç oynadı. Söz konusu karşılaşmalarda sarıkırmızılılar kalelerinde 27 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk da geçtiğimiz gün başkan Dursun Özbek ile yaptığı transfer toplantısında sağ bek ve stopere takviye istemişti.
RAMS PARK'A HAYRAN
Virgil van Dijk, Rams Park'a alışık bir oyuncu. Son dönemde iki defa Liverpool formasıyla Galatasaray'ın evine geldi. Deneyimli stoper, RAMS Park'ta atmosfere hayran kalmıştı.