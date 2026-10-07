Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, milli arada Belçika Milli Takımı'yla gösterdiği performansla teknik heyeti sevindirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli formayla 8 resmi maçta yalnızca 191 dakika süre alan 33 yaşındaki golcü, Belçika ile çıktığı 3 karşılaşmada toplam 108 dakika sahada kaldı.
TÜRKİYE'YE GOL ATTI
Lukaku, Türkiye karşısında son 29 dakikada görev alırken 1 gol kaydetti.
Belçikalı santrfor, Fransa karşılaşmasında ise 70 dakika sahada kaldı. Belçika maçı 4-1 kaybetmesine rağmen ülke basınında Lukaku'nun performansı olumlu değerlendirildi.
"BAŞKA BİR LUKAKU"
VoetbalNieuws, Peter Vandenbempt'in değerlendirmelerine "Een andere Romelu Lukaku" (Başka bir Romelu Lukaku) başlığıyla yer verdi.
Vandenbempt, yıldız futbolcunun beklenenden daha iyi bir görüntü verdiğini belirtirken, Fenerbahçe'de düzenli süre alması halinde yaklaşık 6 hafta içinde çok daha farklı bir seviyeye ulaşabileceğini ifade etti.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Lukaku'nun milli aradan yükselen bir performansla dönmesi Fenerbahçe cephesinde de olumlu karşılandı.
Teknik heyetin, Belçikalı golcünün verdiği sinyallerden memnun olduğu öğrenildi. Gözler şimdi Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla yeniden sahaya çıkacağı karşılaşmaya çevrildi.
AZİZ YILDIRIM DA GÜVENİYOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Napoli'den 6 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Lukaku'ya güvendiği belirtildi.
Yıldırım, 33 yaşındaki futbolcunun 3-4 hafta içinde eski günlerine döneceğini ifade etmişti.
135 MİLLİ MAÇTA 94 GOL
Romelu Lukaku, Türkiye karşılaşmasında Belçika Milli Takımı'yla 135. maçına çıkarken 94. golünü kaydetti.
Tecrübeli santrfor, kulüp kariyerinde ise 535 karşılaşmada 246 gol ve 81 asistlik performans sergiledi.
Lukaku ayrıca Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi dahil olmak üzere 5 kez gol kralı oldu.
FENERBAHÇE'Yİ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR
Süper Lig'de milli araya Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyetle giren Fenerbahçe, kasım ayındaki ikinci milli araya kadar 4 günde bir olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler bu periyoda Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak.
Fenerbahçe, 26 Ekim'deki Galatasaray derbisinin ardından Göztepe ve Liverpool'u ağırlayacak, periyodu ise Çorum deplasmanıyla tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler için bu yoğun fikstürdeki olumlu noktanın, 17 Ekim ile 4 Kasım arasında İstanbul dışına çıkmayacak olması olduğu belirtildi.
TÜRKİYE'YE GOL ATTI
Lukaku, Türkiye karşısında son 29 dakikada görev alırken 1 gol kaydetti.
Belçikalı santrfor, Fransa karşılaşmasında ise 70 dakika sahada kaldı. Belçika maçı 4-1 kaybetmesine rağmen ülke basınında Lukaku'nun performansı olumlu değerlendirildi.
"BAŞKA BİR LUKAKU"
VoetbalNieuws, Peter Vandenbempt'in değerlendirmelerine "Een andere Romelu Lukaku" (Başka bir Romelu Lukaku) başlığıyla yer verdi.
Vandenbempt, yıldız futbolcunun beklenenden daha iyi bir görüntü verdiğini belirtirken, Fenerbahçe'de düzenli süre alması halinde yaklaşık 6 hafta içinde çok daha farklı bir seviyeye ulaşabileceğini ifade etti.
TEKNİK HEYET MEMNUN
Lukaku'nun milli aradan yükselen bir performansla dönmesi Fenerbahçe cephesinde de olumlu karşılandı.
Teknik heyetin, Belçikalı golcünün verdiği sinyallerden memnun olduğu öğrenildi. Gözler şimdi Lukaku'nun sarı-lacivertli formayla yeniden sahaya çıkacağı karşılaşmaya çevrildi.
AZİZ YILDIRIM DA GÜVENİYOR
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Napoli'den 6 milyon euro artı bonuslarla transfer edilen Lukaku'ya güvendiği belirtildi.
Yıldırım, 33 yaşındaki futbolcunun 3-4 hafta içinde eski günlerine döneceğini ifade etmişti.
135 MİLLİ MAÇTA 94 GOL
Romelu Lukaku, Türkiye karşılaşmasında Belçika Milli Takımı'yla 135. maçına çıkarken 94. golünü kaydetti.
Tecrübeli santrfor, kulüp kariyerinde ise 535 karşılaşmada 246 gol ve 81 asistlik performans sergiledi.
Lukaku ayrıca Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi dahil olmak üzere 5 kez gol kralı oldu.
FENERBAHÇE'Yİ YOĞUN FİKSTÜR BEKLİYOR
Süper Lig'de milli araya Eyüpspor karşısındaki 8-0'lık galibiyetle giren Fenerbahçe, kasım ayındaki ikinci milli araya kadar 4 günde bir olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.
Sarı-lacivertliler bu periyoda Çaykur Rizespor deplasmanıyla başlayacak, ardından Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olacak.
Fenerbahçe, 26 Ekim'deki Galatasaray derbisinin ardından Göztepe ve Liverpool'u ağırlayacak, periyodu ise Çorum deplasmanıyla tamamlayacak.
Sarı-lacivertliler için bu yoğun fikstürdeki olumlu noktanın, 17 Ekim ile 4 Kasım arasında İstanbul dışına çıkmayacak olması olduğu belirtildi.