Fenerbahçe'den Ayari'ye dev teklif: Maaşı üçe katlanacak

Fenerbahçe'nin Brighton forması giyen Yasin Ayari'ye mevcut ücretinin üç katını teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

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calendar 07 Ekim 2026 10:07
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den Ayari'ye dev teklif: Maaşı üçe katlanacak
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Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken orta saha transferinde Yasin Ayari'yi gündeminin ilk sırasına aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin, Brighton forması giyen 23 yaşındaki İsveçli futbolcuyu kadrosuna katmak için önemli bir maaş teklifi hazırladığı öne sürüldü.

MAAŞI ÜÇE KATLANACAK

Brighton'da yıllık 1 milyon 40 bin euro kazandığı belirtilen Yasin Ayari'ye, Fenerbahçe'nin mevcut ücretinin üç katını teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin ayrıca İsveçli orta sahaya 4+1 yıllık sözleşme önereceği belirtildi.

KASIM AYINDA HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe yönetiminin, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Ayari için kasım ayındaki milli arada harekete geçme kararı aldığı kaydedildi.

Transfer sürecinde Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nun da devreye gireceği ifade edildi.

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI'NDA 27 MAÇ

Ocak 2023'ten bu yana İsveç Milli Takımı'nda forma giyen Yasin Ayari, milli formayla çıktığı 27 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist kaydetti.

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Yasin Ayari'nin yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine geldiği ancak sarı-kırmızılıların Brighton'ı ikna edemediği belirtildi.

BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

6 Ekim 2003 doğumlu olan ve 23 yaşına giren Ayari, bu sezon Premier Lig, Konferans Ligi Elemeleri ve EFL Cup'ta toplam 7 karşılaşmada forma giydi.

Orta sahanın farklı bölgelerinde görev yapabilen İsveçli futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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