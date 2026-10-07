Süper Lig'de Kasımpaşa ve Karagümrük formaları giyen, son olarak Strassen'in yolunu tutan Valentin Eysseric, Fiorentina'dan eski takım arkadaşı Dusan Vlahovic'i değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 yaşındaki Fransız futbolcu, Vlahovic'in kaliteli bir oyuncu olduğunu ancak Avrupa'nın en üst seviyesindeki takımlarda oynayabilecek düzeyde olmadığını düşündüğünü söyledi.
"DUSAN, IBRAHIMOVIC DEĞİL"
Eysseric, "Bir keresinde 26-27 gol attı ve hemen onu Ibrahimovic sandılar, çünkü fiziksel yapıları benzerdi. Ama Dusan, Ibrahimovic değil." ifadelerini kullandı.
"EN ÜST SEVİYE TAKIMLARIN OYUNCUSU DEĞİL"
Fransız futbolcu sözlerini, "Bana göre Barcelona ya da Premier Lig'in en üst seviye takımlarında oynayacak bir oyuncu değil. Açık konuşalım, hala kaliteli bir oyuncu ve ben aynı kaliteye sahip değilim." şeklinde sürdürdü.
"JUVE'DE OYNAMAK İÇİN..."
Vlahovic'in Juventus dönemini de değerlendiren Eysseric, "Juve'de oynamak için Del Piero gibi ya da sezonda 20-30 gol atan biri olmanız gerekiyor." dedi.
"TÜRKİYE'YE GİTMESİ İYİ OLDU"
Vlahovic'in Türkiye'ye transferini olumlu değerlendiren Eysseric, "Türkiye'ye gitmesi iyi oldu. Orada F.Bahçe ve G.Saray, ligin geri kalanından yüksek seviyede ama bu iki takım İtalya Serie A'da asla şampiyon olamazdı." ifadelerini kullandı.
"DUSAN, IBRAHIMOVIC DEĞİL"
Eysseric, "Bir keresinde 26-27 gol attı ve hemen onu Ibrahimovic sandılar, çünkü fiziksel yapıları benzerdi. Ama Dusan, Ibrahimovic değil." ifadelerini kullandı.
"EN ÜST SEVİYE TAKIMLARIN OYUNCUSU DEĞİL"
Fransız futbolcu sözlerini, "Bana göre Barcelona ya da Premier Lig'in en üst seviye takımlarında oynayacak bir oyuncu değil. Açık konuşalım, hala kaliteli bir oyuncu ve ben aynı kaliteye sahip değilim." şeklinde sürdürdü.
"JUVE'DE OYNAMAK İÇİN..."
Vlahovic'in Juventus dönemini de değerlendiren Eysseric, "Juve'de oynamak için Del Piero gibi ya da sezonda 20-30 gol atan biri olmanız gerekiyor." dedi.
"TÜRKİYE'YE GİTMESİ İYİ OLDU"
Vlahovic'in Türkiye'ye transferini olumlu değerlendiren Eysseric, "Türkiye'ye gitmesi iyi oldu. Orada F.Bahçe ve G.Saray, ligin geri kalanından yüksek seviyede ama bu iki takım İtalya Serie A'da asla şampiyon olamazdı." ifadelerini kullandı.