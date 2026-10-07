Gabigol'den Fenerbahçe'ye mesaj: Avrupa'ya dönmek istiyor

"Gabigol" olarak bilinen Gabriel Barbosa'nın yeniden Avrupa'da forma giymek istediği ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kulüplere mesaj gönderdiği öne sürüldü.

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calendar 07 Ekim 2026 09:38
Haber: Fanatik
Gabigol'den Fenerbahçe'ye mesaj: Avrupa'ya dönmek istiyor
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"Gabigol" olarak bilinen Gabriel Barbosa'nın yeniden Avrupa'ya dönmek istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe'nin de aralarında yer aldığı bazı kulüplere mesaj gönderdiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fanatik'te yer alan habere göre Brezilyalı golcü, Avrupa'da bir kez daha şansını denemek istiyor.

FENERBAHÇE'YE MESAJ GÖNDERDİ

Santos'ta kiralık olarak forma giyen Gabriel Barbosa'nın Avrupa'dan bazı kulüplerle temas kurduğu ve Fenerbahçe'ye de mesaj gönderdiği belirtildi.

30 yaşındaki futbolcu, ocak ayında bonservisini elinde bulunduran Cruzeiro'ya geri dönecek.

BU SEZON 33 GOL KATKISI

Gabriel Barbosa bu sezon 43 karşılaşmada görev aldı.

Brezilyalı santrfor, bu maçlarda 23 gol ve 10 asistlik skor katkısı sağladı.

Gabigol'ün Cruzeiro ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

AVRUPA'DA INTER VE BENFICA FORMALARINI GİYDİ

Gabriel Barbosa, kariyerinin önceki dönemlerinde de zaman zaman Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

Brezilyalı futbolcu, Avrupa kariyerinde Inter ve Benfica formaları giydi.

Gabigol, Inter'de 10 karşılaşmada 1 gol kaydederken Benfica'da ise 5 maçta görev alıp 1 kez fileleri havalandırdı.

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