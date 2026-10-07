Eduardo Camavinga'ya çifte destek!

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, bu sezon kendisini yeniden ispat ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol devinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2199 dakika sahada kaldı. [Maç başına 51 dakika]
DÜNYA KUPASI'NI EVİNDEN İZLEDİ
Camavinga, bu gelişmenin ardından da Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Fransız orta saha oyuncusu Camavinga için yaz transfer döneminde ayrılık haberleri gündeme geldi. Galatasaray da 23 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Camavinga, Real Madrid'den ayrılmadı.
KADERİ İKİ İSİMLE DEĞİŞTİ
Camavinga'nın kaderi Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişimleri ile değişti.
Fransa'da Zinedine Zidane göreve başladı, Real Madrid'de ise teknik direktörlük görevine Jose Mourinho göreve geri döndü.
MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zidane'ın kendisini yeniden kadroya alması ve Uluslar Ligi'ndeki maçlarda görev vermesi Camavinga için büyük moral oldu.
23 yaşındaki orta saha bu maçlarda gösterdiği performansla alkış aldı ve geleceği için oldukça umut verici bir görüntü çizdi.
MOURINHO'DAN DESTEK
Camavinga bu sezon Real Madrid'de Jose Mourinho'dan da büyük destek görüyor. Portekizli teknik adam Malaga galibiyeti sonrası onu ilk 11'de başlatmasına vurgu yapmış, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün muazzam bir maç çıkardı" diyerek oyuncusuna sahip çıkmıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Camavinga bu sezon Real Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Yıldız orta saha ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika(2) ve İtalya karşılaşmalarında da süre buldu.
AYRILIK BEKLENMİYOR
Real Madrid'de kötü tamamlanan geçen sezonun ardından ayrılık haberlerine rağmen takımdan ayrılmayan Camavinga'nın, iyi başladığı bu sezon da İspanyol devinden ayrılması beklenmiyor.
DÜNYA KUPASI'NI EVİNDEN İZLEDİ
Camavinga, bu gelişmenin ardından da Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı.
GALATASARAY DEVREYE GİRDİ
Fransız orta saha oyuncusu Camavinga için yaz transfer döneminde ayrılık haberleri gündeme geldi. Galatasaray da 23 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Camavinga, Real Madrid'den ayrılmadı.
KADERİ İKİ İSİMLE DEĞİŞTİ
Camavinga'nın kaderi Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişimleri ile değişti.
Fransa'da Zinedine Zidane göreve başladı, Real Madrid'de ise teknik direktörlük görevine Jose Mourinho göreve geri döndü.
MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ
Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zidane'ın kendisini yeniden kadroya alması ve Uluslar Ligi'ndeki maçlarda görev vermesi Camavinga için büyük moral oldu.
23 yaşındaki orta saha bu maçlarda gösterdiği performansla alkış aldı ve geleceği için oldukça umut verici bir görüntü çizdi.
MOURINHO'DAN DESTEK
Camavinga bu sezon Real Madrid'de Jose Mourinho'dan da büyük destek görüyor. Portekizli teknik adam Malaga galibiyeti sonrası onu ilk 11'de başlatmasına vurgu yapmış, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün muazzam bir maç çıkardı" diyerek oyuncusuna sahip çıkmıştı.
BU SEZON PERFORMANSI
Camavinga bu sezon Real Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Yıldız orta saha ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika(2) ve İtalya karşılaşmalarında da süre buldu.
AYRILIK BEKLENMİYOR
Real Madrid'de kötü tamamlanan geçen sezonun ardından ayrılık haberlerine rağmen takımdan ayrılmayan Camavinga'nın, iyi başladığı bu sezon da İspanyol devinden ayrılması beklenmiyor.