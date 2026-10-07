Galatasaray'ın zorlu periyotta avantajı iç saha

Galatasaray, milli aranın ardından 30 günlük dönemde lig ve Avrupa'da 8 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 8 maçın 5'ini iç sahada oynayacak.

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calendar 07 Ekim 2026 11:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın zorlu periyotta avantajı iç saha
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'ı 30 günlük süreçte zorlu bir fikstür bekliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 8 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak. Söz konusu zorlu dönem ligdeki Kasımpaşa maçıyla başlayıp, 7 Kasım'da oynanacak Amed Sportif Faaliyetler müsabakasıyla sona erecek. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ortalama dört günde bir maç oynayacak.

Yaz transfer döneminde Rafael Leao, Lesley Ugochukwu, Aleksey Batrakov, Deniz Gül ve El Chadaille Bitshiabu ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günde hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi sonuçlar için mücadele edecek.

Sezonun ilk 7 maçındaki performansı

Galatasaray, sezon başından beri 6'sı Süper Lig'de ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 7 resmi maça çıktı.

Ligde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 13 kez rakip ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

"Cimbom" bu sezon çıktığı tek Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise Portekiz ekibi Sporting'e 3-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler bekliyor

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 30 günlük süreçte Avrupa'da önemli takımlarla karşılaşacak.

Bu sezon organizasyondaki ilk maçında puan alamayan Galatasaray, 2. haftada Pedri, Rodri, Dani Olmo, Fermin Lopez, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi yıldız isimleri kadrosunda bulunduran İspanya devi Barcelona ile karşılaşacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sonraki turlara kalmak için bu süreçte Barcelona'nın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve Almanya temsilcisi Stuttgart ile mücadele edecek.

Derbide Fenerbahçe ile karşılaşacak

Galatasaray, bu 30 günlük süreçte en önemli rakiplerinden Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, sarı-lacivertliler ile 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta karşılaşacak.

Söz konusu derbi, ligdeki şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olacak.

İç saha avantajına sahip

Galatasaray, söz konusu 8 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak.

Sırasıyla Kasımpaşa, Barcelona, Fenerbahçe, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarını evinde oynayacak sarı-kırmızılı ekip, bu dönemde önemli bir iç saha avantajına sahip olacak.

Galatasaray, diğer 3 maçta ise Gençlerbirliği, Lille ve TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray'ın 8 maçlık fikstürü

Galatasaray'ın söz konusu 30 günlük dönemde 8 maçlık fikstürü şu şekilde:


Tarih Organizasyon Maç
09.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Kasımpaşa
13.10.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Barcelona
17.10.2026 Süper Lig Gençlerbirliği-Galatasaray
21.10.2026 Şampiyonlar Ligi Lille-Galatasaray
26.10.2026 Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe
30.10.2026 Süper Lig Konyaspor-Galatasaray
03.11.2026 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Stuttgart
07.11.2026 Süper Lig Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler
 

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