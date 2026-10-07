Üzeyir Engin: 'Beşiktaş bu sezon devrim yapacak!'

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Üzeyir Engin, siyah-beyazlı futbol takımının bu sezon yarıştığı kulvarlarda büyük başarılara imza atacağına inandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Engin, yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarından sabırlı olmalarını isteyerek, "Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte görev almanın onurunu yaşıyorum. Sayın başkanımızın teveccühüyle yönetim kuruluna seçildik. Büyük bir kulüpte, büyük bir camiada olduğumu düşünüyorum. Serdal başkanın önderliğinde inşallah Beşiktaş'ımızı hem bu sene şampiyon yapacağız hem de Avrupa'da çok büyük başarılara imza atacağız. Ben de şahsım olarak maddi, manevi Beşiktaş'ın yanında olduğumdan son derece mutluyum ve sonuna kadar destek vereceğimi buradan bir kez daha taraftarlarımıza söylüyoruz. Taraftarlarımız biraz sabırlı olsun. İnanın bu takım bu sene şampiyon olacak." diye konuştu.
"TARAFTAR ARTIK ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"
Siyah-beyazlı futbol takımının Süper Lig'de sezona çok iyi başladığını belirten Engin, "Hem gruplarda Avrupa'ya hem de lige çok iyi başladı. Bunu taraftar gördü, camia gördü. Taraftar artık şampiyonluk istiyor. Çünkü geçen senelere bakınca kasım ve aralıkta ligden soğuyan bir takımdı ama bu sene lige çok iyi başlayıp çok iyi dereceye geldik. İnşallah bu milli aradan sonra da galibiyetler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK DEVRİMİNİ YAPACAK"
Üzeyir Engin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Özellikle son 3-4 yıldır baktığımızda ekim ve kasım aylarında ligden tamamen çekilen Beşiktaş vardı ama bu sezona çok iyi başladık. İnşallah bu gidişatın devam edeceğine inanıyoruz. Hem Avrupa'da olsun hem Süper Lig'de olsun hem Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun Beşiktaş bu sene belki son yılların en büyük devrimini yapacak."
"BU SEZONUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Camiaya seslenen Engin, "Sayın Serdal başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bizler de bu görevde olduğumuz süre içerisinde bu kulübe elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımıza, Beşiktaş'a gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Maçlarımızı muhakkak takip etsinler. Statta olmasa da televizyon ekranlarından takip etsinler. Yönetim olarak, futbolcu olarak, taraftar olarak bu sene gerçekten son yılların en büyük heyecanını yaşıyoruz. Bütün emekçilerin en güzel sezonunun bu sezon olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyorum. Bu sezonun sonu şampiyonluk olsun diyorum." şeklinde konuştu.
"TARAFTAR ARTIK ŞAMPİYONLUK İSTİYOR"
Siyah-beyazlı futbol takımının Süper Lig'de sezona çok iyi başladığını belirten Engin, "Hem gruplarda Avrupa'ya hem de lige çok iyi başladı. Bunu taraftar gördü, camia gördü. Taraftar artık şampiyonluk istiyor. Çünkü geçen senelere bakınca kasım ve aralıkta ligden soğuyan bir takımdı ama bu sene lige çok iyi başlayıp çok iyi dereceye geldik. İnşallah bu milli aradan sonra da galibiyetler almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ EN BÜYÜK DEVRİMİNİ YAPACAK"
Üzeyir Engin, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Özellikle son 3-4 yıldır baktığımızda ekim ve kasım aylarında ligden tamamen çekilen Beşiktaş vardı ama bu sezona çok iyi başladık. İnşallah bu gidişatın devam edeceğine inanıyoruz. Hem Avrupa'da olsun hem Süper Lig'de olsun hem Ziraat Türkiye Kupası'nda olsun Beşiktaş bu sene belki son yılların en büyük devrimini yapacak."
"BU SEZONUN SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"
Camiaya seslenen Engin, "Sayın Serdal başkanımıza ve tüm yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz. Bizler de bu görevde olduğumuz süre içerisinde bu kulübe elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımıza, Beşiktaş'a gönül veren herkese teşekkürlerimi sunuyoruz. Maçlarımızı muhakkak takip etsinler. Statta olmasa da televizyon ekranlarından takip etsinler. Yönetim olarak, futbolcu olarak, taraftar olarak bu sene gerçekten son yılların en büyük heyecanını yaşıyoruz. Bütün emekçilerin en güzel sezonunun bu sezon olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyorum. Bu sezonun sonu şampiyonluk olsun diyorum." şeklinde konuştu.