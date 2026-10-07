Bursaspor'da Kerem Matışlı kararı!

Bursaspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kerem Matışlı'nın sözleşmesindeki opsiyon maddeleri devreye girdi. Genç file bekçisinin 2027'de sona erecek sözleşmesinin 2029'a kadar uzadığı açıklandı.

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calendar 07 Ekim 2026 11:37 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 11:41
Fotoğraf: X.com
Bursaspor'da Kerem Matışlı kararı!
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Bursaspor'un gelecek vadeden kalecilerinden Kerem Matışlı'nın sözleşmesi uzadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 19 yaşındaki file bekçisinin 30 Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesinde yer alan opsiyon maddelerinin gerçekleştiği ve kontratın 2029 yılına kadar uzadığı belirtildi.

OPSİYONLAR DEVREYE GİRDİ

Bursaspor İdari Menajeri Furkan Akın, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Akın, "Kerem Matışlı'nın sözleşmesine son yenilemede bulunan opsiyon maddeleri ile 2029 yılı sonuna kadar uzama imkanı getirilmişti. Opsiyonlar gerçekleştiği için sözleşme 2029 yılı sonuna kadar uzamış durumda. TFF ve ilgili veri ekranlarında bilgi güncellemesi yapılmamış." ifadelerini kullandı.

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