Gianmarco Pozzecco: 'Hayatımda ilk kez böylesini gördüm'

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin B grubundaki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, deplasmanda karşılaştığı Hırvat ekibi KK Cibona'ya mağlup oldu ve yeni sezona mağlubiyetle başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray Başantrenörü Gianmarco Pozzecco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.
Başantrenör Pozzecco'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Cibona'yı galibiyet için kutlarım, inanılmaz oynadılar. Yüzde 60 ile üçlük attılar, açıkçası bizi 20 sayıyla yenmeyi hak ettiler. Hayatımda ilk kez takımımın bu kadar enerjisiz oynadığını gördüm. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şey, tabii ki bu durumun ilk suçlusu benim. Bu sonuç benim sorumluluğumda. Gerçekten çok kızgınım, bugün oynadığımız oyunu hiç beğenmedim. Savunmada çok kötüydük, birbirimize yardım etmedik. Hücumda topu paylaşmadık. Ribaund almaya çalışmadık, box out yapmadık. Hücumda perdeleme yapmadık. Yani hiçbir şey yapmadık. Yine de bazen sayı attık çünkü yetenekli oyuncularımız var. Bu şekilde oynayamayız.
Koç olarak bazen sorunu görürsünüz ama çözmek için zamana ihtiyacınız vardır. Sorunun ne olduğunu biliyorum, inanın bana biliyorum. İyi bir koç muyum bilmiyorum. Ancak basketbolu 'neden böyle oynadığımızı anlayacak kadar' iyi biliyorum. Bunu anlamak için bir dahi olmaya gerek yok. 4 yaşından beri basketbol oynuyorum, bu oyunun her seviyesini gördüm. İtalya 5. Ligi'nden EuroLeague finaline kadar her şeyi gördüm. Hayatta her şeyi gördüm. Dolayısıyla takımdaki sorunun ne olduğunu görebiliyorum. Umarım çözebilirim, çözebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Başantrenör Pozzecco'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:
"Öncelikle Cibona'yı galibiyet için kutlarım, inanılmaz oynadılar. Yüzde 60 ile üçlük attılar, açıkçası bizi 20 sayıyla yenmeyi hak ettiler. Hayatımda ilk kez takımımın bu kadar enerjisiz oynadığını gördüm. Bu kesinlikle kabul edilemez bir şey, tabii ki bu durumun ilk suçlusu benim. Bu sonuç benim sorumluluğumda. Gerçekten çok kızgınım, bugün oynadığımız oyunu hiç beğenmedim. Savunmada çok kötüydük, birbirimize yardım etmedik. Hücumda topu paylaşmadık. Ribaund almaya çalışmadık, box out yapmadık. Hücumda perdeleme yapmadık. Yani hiçbir şey yapmadık. Yine de bazen sayı attık çünkü yetenekli oyuncularımız var. Bu şekilde oynayamayız.
Koç olarak bazen sorunu görürsünüz ama çözmek için zamana ihtiyacınız vardır. Sorunun ne olduğunu biliyorum, inanın bana biliyorum. İyi bir koç muyum bilmiyorum. Ancak basketbolu 'neden böyle oynadığımızı anlayacak kadar' iyi biliyorum. Bunu anlamak için bir dahi olmaya gerek yok. 4 yaşından beri basketbol oynuyorum, bu oyunun her seviyesini gördüm. İtalya 5. Ligi'nden EuroLeague finaline kadar her şeyi gördüm. Hayatta her şeyi gördüm. Dolayısıyla takımdaki sorunun ne olduğunu görebiliyorum. Umarım çözebilirim, çözebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."