Felipe Massa'dan Formula 1 tutkunu Levent Karadöl'e unutulmaz sürpriz

Eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, 32 yıldır Formula 1'i takip eden görme engelli Levent Karadöl ile İstanbul Park'ta piste çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 12:04 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 12:43
Haber: AA
Felipe Massa'dan Formula 1 tutkunu Levent Karadöl'e unutulmaz sürpriz
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Brezilyalı eski Formula 1 pilotu Felipe Massa, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin tanıtımları kapsamında İstanbul Park'ta özel bir buluşmaya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından Türkiye'de ağırlanan Massa, görme engelli Formula 1 tutkunu Levent Karadöl ile piste çıktı.



32 YILLIK FORMULA 1 TUTKUSU

Ankara'da yaşayan Levent Karadöl, 32 yıldır Formula 1'i yakından takip ediyor.

Formula 1'e olan ilgisiyle bilinen Karadöl, motor seslerinden araçların hangi markaya ait olduğunu anlayabiliyor.

İSTANBUL PARK'TA UNUTULMAZ DENEYİM

Karadöl, Felipe Massa ile İstanbul Park'ta tur atma şansı yakalayarak unutulmaz anlar yaşadı.

Deneyimin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu belirten Karadöl, "Ben 32 yıldır Formula 1'i takip ediyorum. Dünyanın en büyük ikramiyesi çıksa beni bu kadar sevindiremezdi. İnanılmaz bir sürpriz." ifadelerini kullandı.

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