Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Obradovic'li Panathinaikos

EuroLeague'in 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR'a konuk olacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 11:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Obradovic'li Panathinaikos
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Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 4. haftasında perşembe günü Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Telekom Center'da oynanacak mücadele, saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak.

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Ligde son olarak konuk ettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Basketbol takımını 76-66 mağlup eden sarı-lacivertliler, geride kalan haftalarda yaşadığı 3 galibiyetle ligde yoluna namağlup devam ediyor.

Son maçında ağırladığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 90-67 yenen Yunanistan temsilcisi ise ligde oynadığı 3 maçından da galibiyetle ayrıldı.

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