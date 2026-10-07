Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano yönetiminde oluşturulan yeni oyun yapısında savunma oyuncularının hücumdaki katkısı öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılarda Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Emmanuel Agbadou sezonun ilk bölümünde skor üretimine doğrudan katkı sağladı.
MURILLO ZİRVEDE
Savunma hattında en fazla skor katkısı veren isim Amir Murillo oldu.
Panamalı futbolcu, iki kulvarda 3 gol ve 1 asist üreterek Beşiktaş'ın en skorer savunmacısı konumuna geldi.
Murillo ayrıca önceki gün Panama Milli Takımı formasıyla 100. maçına çıktı.
RIDVAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST
Italiano'nun gelişiyle hücumdaki etkinliğini artıran Rıdvan Yılmaz da skor katkısıyla öne çıktı.
26 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe derbisinde gol atarken UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki Kauno Zalgiris karşılaşmasında 2 asist yaptı.
EMİRHAN DA SKORA KATKI VERDİ
Emirhan Topçu, 11 karşılaşmada toplam 932 dakika süre aldı.
Milli takıma da davet edilen stoper, Erzurumspor FK karşısında Orkun Kökçü'nün ortasında kafa vuruşuyla golünü kaydetti.
AGBADOU'DAN 1 ASİST
Emmanuel Agbadou da sezonun ilk bölümünde 1 gol pası verdi.
SAVUNMADAN 9 GOLE KATKI
Murillo, Rıdvan, Emirhan ve Agbadou'nun toplam katkısı 9 gole ulaştı.
Beklerin ve stoperlerin duran toplarda ve açık oyunda daha fazla sorumluluk alması, Beşiktaş'ın hücumdaki skor yükünün yalnızca ileri uç oyuncularına kalmamasını sağladı.
MURILLO ZİRVEDE
Savunma hattında en fazla skor katkısı veren isim Amir Murillo oldu.
Panamalı futbolcu, iki kulvarda 3 gol ve 1 asist üreterek Beşiktaş'ın en skorer savunmacısı konumuna geldi.
Murillo ayrıca önceki gün Panama Milli Takımı formasıyla 100. maçına çıktı.
RIDVAN'DAN 1 GOL, 2 ASİST
Italiano'nun gelişiyle hücumdaki etkinliğini artıran Rıdvan Yılmaz da skor katkısıyla öne çıktı.
26 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe derbisinde gol atarken UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki Kauno Zalgiris karşılaşmasında 2 asist yaptı.
EMİRHAN DA SKORA KATKI VERDİ
Emirhan Topçu, 11 karşılaşmada toplam 932 dakika süre aldı.
Milli takıma da davet edilen stoper, Erzurumspor FK karşısında Orkun Kökçü'nün ortasında kafa vuruşuyla golünü kaydetti.
AGBADOU'DAN 1 ASİST
Emmanuel Agbadou da sezonun ilk bölümünde 1 gol pası verdi.
SAVUNMADAN 9 GOLE KATKI
Murillo, Rıdvan, Emirhan ve Agbadou'nun toplam katkısı 9 gole ulaştı.
Beklerin ve stoperlerin duran toplarda ve açık oyunda daha fazla sorumluluk alması, Beşiktaş'ın hücumdaki skor yükünün yalnızca ileri uç oyuncularına kalmamasını sağladı.