Harry Kane'e Ballon d'Or için destek

İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Ballon d'Or'u Harry Kane'in kazanması gerektiğini, aksi halde ödülün alay konusu olacağını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Harry Kane'e Ballon d'Or için destek
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İngiltere Milli Takımı'nın eski kalecisi Paul Robinson, Bayern Münih forması giyen vatandaşı Harry Kane'e Ballon d'Or' ödülü konusunda destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Robinson, "Harry Kane Ballon d'Or'u kazanamazsa, ödül alay konusu olacaktır. Ballon d'Or ödülü için çok zorlu bir rekabet var ama kimse Kane'in istatistiklerine sahip değil. Bundesliga'da 98 maçta forma giydi ve Almanya'da 100 gol (101 gol) barajını geçen en hızlı oyuncu oldu." diye konuştu.

33 yaşındaki Harry Kane, Bayern Münih'te bu sezon 7 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Ballon d'Or ödülü bu yıl 26 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek törenle sahibini bulacak.

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