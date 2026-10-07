EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor

EuroLeague'de 4. hafta bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Ekim 2026 12:58
Haber: AA
EuroLeague'de 4. hafta heyecanı başlıyor
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EuroLeague'de 4. hafta heyecanı bugün oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda haftanın karşılaşmaları bugün, yarın ve 9 Ekim Cuma günü oynanacak.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Tarfin, 8 Ekim Perşembe günü TSİ 21.15'te deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile karşılaşacak.

Geride kalan 3 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, EuroLeague'de yoluna kayıpsız devam ediyor.

ANADOLU EFES OLYMPIAKOS'A KONUK

Anadolu Efes, 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.15'te Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son maçında Kızılyıldız'a deplasmanda 77-72 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BASKONIA

Beşiktaş ise 9 Ekim Cuma günü TSİ 21.30'da İspanya temsilcisi Baskonia'ya konuk olacak.

Siyah-beyazlılar son olarak sahasında Barcelona'ya 95-82 mağlup oldu. Beşiktaş'ın EuroLeague'de 1 galibiyeti bulunuyor.

HAFTA PROGRAMI

Bugün:

21.45 Paris Basketbol - LDLC ASVEL

8 Ekim Perşembe:

19.00 Dubai Basketbol - Kızılyıldız

19.00 Maccabi Tel Aviv - Armani Olimpia Milan

21.00 Bayern Münih - Virtus Bologna

21.15 Panathinaikos AKTOR - Fenerbahçe Tarfin

21.30 Valencia Basket - Hapoel IBI

21.45 Real Madrid - Partizan

9 Ekim Cuma:

21.15 Olympiakos - Anadolu Efes

21.30 Barcelona - Zalgiris

21.30 Baskonia - Beşiktaş

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