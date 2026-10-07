Minnesota Timberwolves başantrenörü Chris Finch, Anthony Edwards ve LaMelo Ball'dan oluşan yeni arka alan ikilisinin çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İkilinin uyum sürecinde bazı zorluklarla karşılaşmasını bekleyen Finch, buna rağmen ortaya çıkabilecek sonuç konusunda oldukça iyimser olduğunu belirtti.
Yahoo Sports'tan Kelly Iko'ya konuşan Finch, şu ifadeleri kullandı:
"Dinamik, patlayıcı ve izlemesi keyifli bir ikili olmaları için muazzam bir potansiyel var.
Bu tür tahminlerde bulunurken herkesin olabilecek en iyi halini düşünüyoruz. Ancak bunları öngörmeye çalışmak da işimizin bir parçası. Ulaşabilecekleri seviyenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ama bunu gerçeğe dönüştürmek için yapmamız gereken çok iş var."
Edwards ve Ball, pazartesi günü Milwaukee Bucks karşısında alınan 116-97'lik hazırlık maçı galibiyetinde ilk kez aynı takımın formasını giydi.
Minnesota formasıyla ilk hazırlık maçına çıkan Ball, karşılaşmayı 11 sayı ve 3 asistle tamamladı. Bu asistlerin ikisi, Edwards'ın farklı pozisyonlarda bulduğu basketleri hazırladı.
Minnesota, 2026-27 sezonuna 21 Ekim'de Miami Heat deplasmanında başlayacak. Timberwolves'un bu karşılaşma öncesinde beş hazırlık maçı daha bulunuyor.
Yahoo Sports'tan Kelly Iko'ya konuşan Finch, şu ifadeleri kullandı:
"Dinamik, patlayıcı ve izlemesi keyifli bir ikili olmaları için muazzam bir potansiyel var.
Bu tür tahminlerde bulunurken herkesin olabilecek en iyi halini düşünüyoruz. Ancak bunları öngörmeye çalışmak da işimizin bir parçası. Ulaşabilecekleri seviyenin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ama bunu gerçeğe dönüştürmek için yapmamız gereken çok iş var."
Edwards ve Ball, pazartesi günü Milwaukee Bucks karşısında alınan 116-97'lik hazırlık maçı galibiyetinde ilk kez aynı takımın formasını giydi.
Minnesota formasıyla ilk hazırlık maçına çıkan Ball, karşılaşmayı 11 sayı ve 3 asistle tamamladı. Bu asistlerin ikisi, Edwards'ın farklı pozisyonlarda bulduğu basketleri hazırladı.
Minnesota, 2026-27 sezonuna 21 Ekim'de Miami Heat deplasmanında başlayacak. Timberwolves'un bu karşılaşma öncesinde beş hazırlık maçı daha bulunuyor.