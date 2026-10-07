Fenerbahçe Tarfin formasıyla üçüncü sezonuna başlayan Wade Baldwin'e, Dubai'nin tecrübeli yıldızı Jaron Blossomgame'den övgü geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Amerikanos 24 YouTube kanalında yayınlanan Triple Threat Show programına konuk olan Blossomgame'e, "Şampiyonluk hedefleyen bir EuroLeague takımının GM'i olsan, takıma ilk olarak kimi alırdın?" sorusu yöneltildi.
Blossomgame'in tercihi Wade Baldwin oldu.
"WADE'İ SEÇERDİM"
Jaron Blossomgame, "Wade Baldwin diyorum. Wade'i seçtim çünkü çok yönlü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
"SAVUNMASI YETERİNCE ÖVÜLMÜYOR"
Baldwin'in savunmadaki etkisine özel vurgu yapan Blossomgame, "Harika bir savunmacı, çok üst düzey savunma yapıyor. Bence insanlar Wade'in savunmasını yeterince övmüyor ama o cidden çok iyi bir savunmacı." dedi.
"KENDİ ŞUTUNU YARATABİLİYOR"
Wade Baldwin'in hücum özelliklerine de değinen Blossomgame, "Tabii kendi şutunu yaratma becerisi de var. Sezona harika başladı, Fenerbahçe ile son oynadığımız maçta bunu yakından gördüm. Bize karşı çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.
"KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR KAZANAN"
Blossomgame sözlerini, "O kendini kanıtlamış bir kazanan, değerini tüm EuroLeague'e gösterdi. Dolayısıyla hemen şampiyonluk isteyen bir takım kursam, Wade gibi çok yönlü bir oyuncuyu isterim." şeklinde sürdürdü.
"ETRAFINA TAKIM KURMAK İÇİN ÇOK İYİ BİR PARÇA"
Dubai'nin tecrübeli oyuncusu, "O harika bir pasör, skorer ve savunmacı. Bence etrafına takım kurmak için çok iyi bir parça." diyerek sözlerini tamamladı.
Blossomgame'in tercihi Wade Baldwin oldu.
"WADE'İ SEÇERDİM"
Jaron Blossomgame, "Wade Baldwin diyorum. Wade'i seçtim çünkü çok yönlü bir oyuncu." ifadelerini kullandı.
"SAVUNMASI YETERİNCE ÖVÜLMÜYOR"
Baldwin'in savunmadaki etkisine özel vurgu yapan Blossomgame, "Harika bir savunmacı, çok üst düzey savunma yapıyor. Bence insanlar Wade'in savunmasını yeterince övmüyor ama o cidden çok iyi bir savunmacı." dedi.
"KENDİ ŞUTUNU YARATABİLİYOR"
Wade Baldwin'in hücum özelliklerine de değinen Blossomgame, "Tabii kendi şutunu yaratma becerisi de var. Sezona harika başladı, Fenerbahçe ile son oynadığımız maçta bunu yakından gördüm. Bize karşı çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.
"KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR KAZANAN"
Blossomgame sözlerini, "O kendini kanıtlamış bir kazanan, değerini tüm EuroLeague'e gösterdi. Dolayısıyla hemen şampiyonluk isteyen bir takım kursam, Wade gibi çok yönlü bir oyuncuyu isterim." şeklinde sürdürdü.
"ETRAFINA TAKIM KURMAK İÇİN ÇOK İYİ BİR PARÇA"
Dubai'nin tecrübeli oyuncusu, "O harika bir pasör, skorer ve savunmacı. Bence etrafına takım kurmak için çok iyi bir parça." diyerek sözlerini tamamladı.