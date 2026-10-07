TFF'de bir istifa daha: Abdullah Ayaz görevinden istifa etti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın (İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yeğeni) 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
MEVLÜT AKTAN DA İSTİFA ETMİŞTİ
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da daha önce görevinden istifa etmişti.
Aktan, istifa açıklamasında mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunarak, "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz." ifadelerini kullanmıştı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
MEVLÜT AKTAN DA İSTİFA ETMİŞTİ
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da daha önce görevinden istifa etmişti.
Aktan, istifa açıklamasında mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunarak, "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz." ifadelerini kullanmıştı.