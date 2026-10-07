Yaklaşık beş yıl aradan sonra Orlando Magic'e dönen Nikola Vucevic, yeniden eski takımının formasını giyecek olmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brandon "Scoop B" Robinson'a konuşan deneyimli pivot, Orlando'daki ilk döneminde kurduğu ilişkiler nedeniyle dönüşünden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
Vucevic, şu ifadeleri kullandı:
"Harika hissediyorum. Geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. Burası benim için çok şey ifade eden, çok güzel ilişkiler kurduğum bir yer. Kazanma şansı olan bu takıma yeniden katılmaktan dolayı da çok heyecanlıyım."
2012-2021 yılları arasında dokuz sezon Orlando forması giyen Vucevic, bu dönemde çıktığı 591 maçta 17,6 sayı, 10,7 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.
Karadağlı pivot, Magic'te oynadığı dönemde 2019 ve 2021 yıllarında All-Star seçildi.
35 yaşındaki oyuncu, Chicago Bulls'ta geçirdiği dört yılı aşkın sürenin ve kısa Boston Celtics döneminin ardından Orlando'ya döndü.
Vucevic, 2025-26 sezonunda Chicago ve Boston formalarıyla toplam 64 maça çıktı; 15,1 sayı, 8,4 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakaladı. Boston'daki 16 maçında ise 9,7 sayı, 6,6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kısa Celtics döneminin istediğinden erken sona erdiğini belirten Vucevic, buna rağmen önemli bir deneyim yaşadığını söyledi:
"Genel olarak iyiydi. Daha iyi bitmesini isterdim. Play-offlarda daha ileri gitmemizi isterdim. Ama bu kadar köklü bir organizasyonun parçası olmak güzel bir deneyimdi."
Boston'da Jayson Tatum, Jaylen Brown ve Derrick White ile birlikte oynayan Vucevic, başantrenör Joe Mazzulla'dan öğrendiklerinin de kendisi için değerli olduğunu vurguladı:
"Yaklaşımından, oyuna bakışından ve işlerin nasıl yapılmasını istediğinden çok şey öğrendim. Savunma konusunda çok iyi bir basketbol zekasına sahip."
Deneyimli pivot, Mazzulla'nın iletişimine de dikkat çekti:
"Genel olarak iletişimi çok iyiydi. Özellikle benimle, en başından itibaren kendimi mümkün olduğunca rahat hissetmem için gerçekten çok çaba gösterdi.
Bu yüzden ilk günden itibaren benim için iyi bir ortam olduğunu hissettim. Takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Ancak sakatlık ve diğer gelişmeler nedeniyle işler istediğimiz gibi gitmedi."
Parmağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay forma giyemeyen Vucevic, Boston'ın play-off mücadelesi için geri dönmüştü. Ancak Celtics, Doğu Konferansı ilk turunda Philadelphia'ya yedi maç sonunda elendi.
Boston'ın geleceğine ilişkin konuşurken Derrick White'a da ayrı bir parantez açan Vucevic, şu ifadeleri kullandı:
"Onun için iyi olacağını düşünüyorum. Boston'a gitmeden önce de en sevdiğim oyunculardan biriydi. Orada oynadıktan sonra bu düşüncem daha da güçlendi."
Vucevic'in yeniden katıldığı Orlando, geçen normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamladı. Magic, play-offların ilk turunda Detroit karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen seriyi yedi maç sonunda kaybetti.
Yaz döneminde başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırıp göreve Sean Sweeney'yi getiren Orlando, Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs'tan oluşan çekirdeğini korudu.
Magic ile bir yıllık, 3,9 milyon dolarlık minimum sözleşme imzalayan Vucevic, NBA kariyerindeki yükselişinin başladığı organizasyona geri dönmüş oldu.
Deneyimli pivot, kariyerinde çıktığı 1.036 normal sezon maçında 17,1 sayı, 10,3 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.
Vucevic, şu ifadeleri kullandı:
"Harika hissediyorum. Geri döndüğüm için çok heyecanlıyım. Burası benim için çok şey ifade eden, çok güzel ilişkiler kurduğum bir yer. Kazanma şansı olan bu takıma yeniden katılmaktan dolayı da çok heyecanlıyım."
2012-2021 yılları arasında dokuz sezon Orlando forması giyen Vucevic, bu dönemde çıktığı 591 maçta 17,6 sayı, 10,7 ribaund ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.
Karadağlı pivot, Magic'te oynadığı dönemde 2019 ve 2021 yıllarında All-Star seçildi.
35 yaşındaki oyuncu, Chicago Bulls'ta geçirdiği dört yılı aşkın sürenin ve kısa Boston Celtics döneminin ardından Orlando'ya döndü.
Vucevic, 2025-26 sezonunda Chicago ve Boston formalarıyla toplam 64 maça çıktı; 15,1 sayı, 8,4 ribaund ve 3,3 asist ortalamaları yakaladı. Boston'daki 16 maçında ise 9,7 sayı, 6,6 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.
Kısa Celtics döneminin istediğinden erken sona erdiğini belirten Vucevic, buna rağmen önemli bir deneyim yaşadığını söyledi:
"Genel olarak iyiydi. Daha iyi bitmesini isterdim. Play-offlarda daha ileri gitmemizi isterdim. Ama bu kadar köklü bir organizasyonun parçası olmak güzel bir deneyimdi."
Boston'da Jayson Tatum, Jaylen Brown ve Derrick White ile birlikte oynayan Vucevic, başantrenör Joe Mazzulla'dan öğrendiklerinin de kendisi için değerli olduğunu vurguladı:
"Yaklaşımından, oyuna bakışından ve işlerin nasıl yapılmasını istediğinden çok şey öğrendim. Savunma konusunda çok iyi bir basketbol zekasına sahip."
Deneyimli pivot, Mazzulla'nın iletişimine de dikkat çekti:
"Genel olarak iletişimi çok iyiydi. Özellikle benimle, en başından itibaren kendimi mümkün olduğunca rahat hissetmem için gerçekten çok çaba gösterdi.
Bu yüzden ilk günden itibaren benim için iyi bir ortam olduğunu hissettim. Takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyordum. Ancak sakatlık ve diğer gelişmeler nedeniyle işler istediğimiz gibi gitmedi."
Parmağındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay forma giyemeyen Vucevic, Boston'ın play-off mücadelesi için geri dönmüştü. Ancak Celtics, Doğu Konferansı ilk turunda Philadelphia'ya yedi maç sonunda elendi.
Boston'ın geleceğine ilişkin konuşurken Derrick White'a da ayrı bir parantez açan Vucevic, şu ifadeleri kullandı:
"Onun için iyi olacağını düşünüyorum. Boston'a gitmeden önce de en sevdiğim oyunculardan biriydi. Orada oynadıktan sonra bu düşüncem daha da güçlendi."
Vucevic'in yeniden katıldığı Orlando, geçen normal sezonu 45 galibiyet ve 37 mağlubiyetle tamamladı. Magic, play-offların ilk turunda Detroit karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen seriyi yedi maç sonunda kaybetti.
Yaz döneminde başantrenör Jamahl Mosley ile yollarını ayırıp göreve Sean Sweeney'yi getiren Orlando, Paolo Banchero, Franz Wagner, Desmond Bane ve Jalen Suggs'tan oluşan çekirdeğini korudu.
Magic ile bir yıllık, 3,9 milyon dolarlık minimum sözleşme imzalayan Vucevic, NBA kariyerindeki yükselişinin başladığı organizasyona geri dönmüş oldu.
Deneyimli pivot, kariyerinde çıktığı 1.036 normal sezon maçında 17,1 sayı, 10,3 ribaund ve 2,9 asist ortalamaları yakaladı.